Корабът, засегнат от хантавирус, пристига в Ротердам за дезинфекция

С ветовната здравна организация поддържа оценката си за огнището на хантавирус като „нисък риск", съобщи организацията в неделя, докато круизният кораб MV Hondius, от който тръгна разпространението, се приближавал към Нидерландия.
„Глобалният риск остава нисък", заяви СЗО, добавяйки, че рискът от по-нататъшно предаване се очаква да намалее след слизането на пътниците и прилагането на контролни мерки. Корабът се очаква да акостира в пристанището на Ротердам в понеделник, след което ще слязат 25 членове на екипажа и двама медицински служители.
MV Hondius, управляван от нидерландската компания Oceanwide Expeditions, привлече международно внимание след смъртта на трима пътници от хантавирус - рядък вирус, за който не съществуват ваксини или специфично лечение.