Свалената охрана на Борисов и Пеевски отново отвори спора за правилата в НСО

Д ългогодишната сага около държавната охрана на Бойко Борисов и Делян Пеевски получи развръзка тази седмица, след като охраната им беше свалена. Решението предизвика политически и обществен дебат дали става дума за институционална мярка или за политически ход, съобщава NOVA.

В „На фокус“ бившият председател на Народното събрание Ива Митева коментира, че решенията за назначаване или сваляне на охрана от НСО би трябвало да се взимат по обективни критерии. По думите ѝ процедурата включва комисия с участието на главния секретар на МВР, както и ръководителите на ДАНС и НСО, а решенията се взимат с мнозинство. Според нея обаче остава въпросът дали сигналите за заплаха впоследствие се проверяват достатъчно задълбочено и дали действително има необходимост от охрана.

Митева припомни, че при внасянето на законопроект по темата е била обсъждана охраната на Бойко Борисов, като тогава аргументът бил, че е получен сигнал от Сърбия за подготвяно покушение срещу него. По-късно обаче станало ясно, че сигналът не е бил потвърден. „За да се постави охрана на народни представители, трябва да има конкретна застрашеност“, заяви тя и подчерта, че в закона трябва ясно да бъде дефинирано какво означава „застрашеност“.

По думите ѝ не е изключено след време охраната на Борисов и Пеевски отново да бъде възстановена, макар тя да се надява това да не се случи.

Темата коментира и бившият председател на парламента Вежди Рашидов. Според него е необходимо премиерът Румен Радев да инициира ясни правила за дейността на НСО и да бъдат точно определени правомощията на службата.

Рашидов изрази мнение, че охраната на Бойко Борисов не е трябвало да бъде сваляна. „Борисов е дългогодишен законен премиер на България и във всяка държава премиерите са охранявани“, заяви той.

Ива Митева разказа и за личния си опит със заплахи, получени след внасянето на законопроекта. По думите ѝ тя и майка ѝ са били заплашвани, а според нея целта е била да бъде сплашена, за да не се стигне до приемане на законовите промени на второ четене. Тя посочи, че по случая е имало задържан, а месец по-късно е получила нова заплаха за убийство, в която било споменато и името на Бойко Борисов. Според нея това съвпаднало с период, в който е изтичала охраната на бившия премиер.

Митева призна още, че самата тя не се е чувствала комфортно под охрана на НСО. „Чувствах се като в затвор. Постоянно трябваше да казвам къде отивам, да се правят проверки и дори не можех свободно да се кача в собствената си кола“, разказа тя.