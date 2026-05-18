Любопитно

Пътешествия през времето, карнавална енергия, танц и технологии ще преживее публиката на One Dance Festival’ 18

Едни от най-актуалните имена на европейската танцова сцена пристигат в Пловдив за третия фестивален уикенд на One Dance Festival с впечатляващи нови спектакли за революцията, историята, социалните мрежи и дигиталната идентичност. Програмата One Dance City ще превърне града в сцена със спектакли и танцови уроци под открито небе с вход свободен

18 май 2026, 06:22
Пътешествия през времето, карнавална енергия, танц и технологии ще преживее публиката на One Dance Festival’ 18
Източник: One Dance Festival 2026

В рамките на третия фестивален уикенд на Международния фестивал за съвременен танц One Dance Festival 2026 (22.05 – 07.06), Дом на културата „Борис Христов”) публиката, както и всички жители и гости на Пловдив, ще се насладят на премиерни продукции на някои от най-актуалните имена от европейската танцова сцена. Паралелно с това между 5 и 7 юни градът под тепетата ще се превърне в своеобразен мащабен празник, с атрактивни спектакли и уроци по танци под открито небе, разположени на различни точки в Пловдив с вход свободен.

Източник: One Dance Festival 2026

Официалната програма в дните 5 – 7 юни ще предложи впечатляваща амалгама от спектакли, които излизат далеч отвъд рамките на съвременния танц. Публиката ще има възможност да се докосне до най-новите произведения на изявени международно признати хореографи като Айелен Паролин и нейната „Неустоима революция“ – своеобразен карнавал с участието на 12 цветни танцьори; Хара Коцали с „Това е краят на забавната фаза“ – сценично пътуване през времето от Древността до поп културата; и Нурия Гиу Сагара, която ще представи своята „POV / Гледна точка“ – провокативен спектакъл за дигиталното съществуване, социалните мрежи и прекомерната показност онлайн.

На 5 юни от 19:30 ч. в Дом на културата „Борис Христов“ белгийският хореограф с аржентински корени Айелен Паролин представя „Неустоима революция“ – копродукция на One Dance Festival и Националния театър на Белгия, част от програмата „Фокус Белгия“. Спектакълът разглежда революцията като празник и карнавал, в който удоволствието, енергията и колективното преживяване се превръщат във форма на съпротива. На сцената 12 изпълнители се впускат в калейдоскоп от движения, музика, светлини и ексцентрични костюми, вдъхновени от уличните празненства на Латинска Америка. Вместо класическа политическа реторика, Паролин предлага „активизъм на удоволствието“ – идея, че споделената радост и свободата на тялото могат да бъдат форма на социална промяна. Спектакълът впечатлява с хибридния си хореографски език, който смесва поп култура, ритуали, танцови феномени и ежедневни жестове.

Източник: One Dance Festival 2026

Айелен Паролин живее и работи в Брюксел, а творчеството ѝ е представяно по целия свят. Тя е носител на престижни международни отличия, сред които наградата SACD и стипендия на фондация „Пина Бауш“. Работила е с водещи танцови компании в Европа и е сред най-разпознаваемите имена на белгийската сцена днес.

Билети: https://epaygo.bg/3862688169

На 6 юни публиката ще се срещне с гръцката хореографка Хара Коцали и нейния впечатляващ спектакъл „Това е краят на забавната фаза“. В него три жени преминават през своеобразен танцов маратон на границата между емоционалното и физическото изтощение, докато историята се разгръща като поредица от хаотични завои, кризи и революции. Спектакълът преплита движения, звук, поезия и исторически препратки – от ритуални танци и демонстрации до аеробика, паради и поп култура, включително Бионсе. Коцали изгражда сценичен свят, в който удоволствието, пропагандата и съпротивата съществуват едновременно, а историята не изглежда линейна, а фрагментирана и постоянно променяща се.

Хара Коцали е хореограф, изпълнител и преподавател, базирана в Гърция. Работата ѝ съчетава танц, антропология, документалистика и звукови експерименти, с особен интерес към политиките на движението и звука. Нейни произведения са представяни на редица международни сцени, а тя е част от престижните селекции Aerowaves и Moving Balkans.

Източник: One Dance Festival 2026

Трейлър: https://www.youtube.com/watch?v=GitTDeddeJ8

Билети: https://epaygo.bg/2612409306

Големият финал на фестивала на 7 юни ще бъде поверен на испанския артист Нурия Гиу Сагара и нейния спектакъл „POV / Гледна точка“, чиято световна предпремиера ще се състои именно в рамките на One Dance Festival. Солото изследва начина, по който възприемаме себе си и другите в ерата на социалните мрежи, дигиталните образи и непрекъснатата нужда от видимост. Чрез хумор, ирония и физическо присъствие Нурия Гиу разглежда тялото като постоянно променящ се архив, моделиран от чуждите погледи, очаквания и алгоритми. Вдъхновена от визуалната култура – от истерията на XIX век до меметата и селфитата – тя създава своеобразна лекция-пърформанс, в която образи, жестове и идентичности непрекъснато се сблъскват.

Източник: One Dance Festival 2026

Нурия Гиу Сагара живее и работи в Барселона, а артистичната ѝ практика изследва връзката между телата, властта и дигиталната култура. Нейни спектакли са представяни в множество европейски фестивали, а през 2024 г. тя беше част от Visiting Artist Programme в рамките на One Dance Festival.

Трейлър: https://www.youtube.com/watch?v=v9Jh2u4YVic

Билети: https://epaygo.bg/2806976953

Източник: One Dance Festival 2026

Между 28 май и 6 юни Пловдив ще се превърне във вихрен дансинг с поредица от спектакли и танцови работилници под открито небе с вход свободен. За втора поредна година програмата One Dance City, реализирана с подкрепата на Община Пловдив, ще представи артисти от Белгия, Камерун, Испания, Колумбия, Албания, Хърватия и Гърция. Събитията ще се проведат на емблематични локации като Главната улица, Гребния канал и Цар-Симеоновата градина. Освен да гледа атрактивни спектакли, публиката ще има възможност да се включи и в специални танцови уроци с международни хореографи като Зора Снейк, Айелен Паролин и Едуард Тамайо. Участниците ще се потопят в разнообразни техники – от африкански ритуални движения и импровизация до съвременни и карнавални танци от Латинска Америка. Програмата на One Dance City по дни и часове може да видите тук.

Осемнадесетото издание на Международния фестивал за съвременен танц One Dance Festival започва на 22 май със световната премиера на новото произведение Focu Meu белгийската звезда на съвременния танц Бенджамин Кан. Не пропускайте и впечатляващите акценти Зора Снейк с „Битката на лианите“ (29 май) – хипнотичен спектакъл с африкански ритми, DJ на живо и силно екологично послание; Лара Барсак с „Kassia Undead“ (30 май)– въздействащо сценично пътешествие към Византия и историята на една от най-интересните жени на Средновековието; и Катерина Радева със световната премиера на „ДРУГА“ (31 май) – дълбоко личен спектакъл за идентичността, миграцията и завръщането у дома.

Източник: One Dance Festival 2026

One Dance Festival е част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019 / Plovdiv 2019 ECOC и се реализира с подкрепата на Министерство на културата на Република България, Национален фонд „Култура“, Община Пловдив, Wallonie-Bruxelles International, Фондация Лъчезар Цоцорков, CataLANDance, Onassis Stegi, Teatroskop.

Следете всичко актуално от One Dance Festival ‘18 на:

https://onedance-festival.com/

Както и в официалните канали:

https://www.facebook.com/onedance.fstvl?locale=bg_BG

https://www.instagram.com/onedance.festival/

Източник: One Dance Festival    
One Dance Festival Съвременен танц Пловдив Айелен Паролин Хара Коцали Нурия Гиу Сагара
Последвайте ни
От 6° до 25°: С какво време започва новата седмица

От 6° до 25°: С какво време започва новата седмица

Никога не пропускайте тренировката за крака - ползите са много повече, отколкото предполагате

Никога не пропускайте тренировката за крака - ползите са много повече, отколкото предполагате

Ремонт оставя големи части от София без топлоподаване

Ремонт оставя големи части от София без топлоподаване

Невролозите избягват тези храни - те могат незабелязано да увредят мозъка ви

Невролозите избягват тези храни - те могат незабелязано да увредят мозъка ви

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Иранската криза оформя и нов проблем – недостиг на моторно масло

Иранската криза оформя и нов проблем – недостиг на моторно масло

carmarket.bg
Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат
Ексклузивно

Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат

Преди 12 часа
Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?
Ексклузивно

Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?

Преди 12 часа
Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение
Ексклузивно

Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение

Преди 10 часа
Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ
Ексклузивно

Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ "Запорожие"

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Магията на петте думи: Как една проста фраза може да „изключи“ тревожността ви

Любопитно Преди 37 минути

Тревожността не е реалност, а просто мисъл. Научете как една фраза създава психологическа дистанция от страха

,

Рияд: Ударът в близост до ядрена централа в ОАЕ е "заплаха за стабилността в региона"

Свят Преди 8 часа

"Кървава баня" в Мексико месец преди Световното по футбол: Десет загинаха при масова стрелба

"Кървава баня" в Мексико месец преди Световното по футбол: Десет загинаха при масова стрелба

Свят Преди 10 часа

Въоръжени мъже откриха огън в къща на 200 км от столицата, сред жертвите има жени и дете

Загадка под океана: Учените откриха тайната структура под Бермудските острови

Загадка под океана: Учените откриха тайната структура под Бермудските острови

Любопитно Преди 11 часа

Това откритие може най-после да обясни истинската научна загадка на региона

Свалената охрана на Борисов и Пеевски отново отвори спора за правилата в НСО

Свалената охрана на Борисов и Пеевски отново отвори спора за правилата в НСО

България Преди 11 часа

Темата коментираха Ива Митева и Вежди Рашидов

,

Тръмп и президентът на Южна Корея обсъдиха съдбоносната среща САЩ-Китай

Свят Преди 11 часа

Двамата лидери също така са обсъдили гладкото прилагане на двустранното търговско споразумение, подписано миналата година

Първи думи след триумфа: DARA кацна в София с исторически рекорд, но без съпруга си

Първи думи след триумфа: DARA кацна в София с исторически рекорд, но без съпруга си

България Преди 12 часа

„Това беше първата крачка, но има още какво да градим за българското изкуство и музика. „Евровизия“ е началото на моята интернационална кариера, оттук насетне има още какво да се покорява. Всичко тепърва започва“, каза победителката на „Евровизия“

Нетаняху: Близо сме до ликвидирането на всеки един отговорен за нападението на 7 октомври

Нетаняху: Близо сме до ликвидирането на всеки един отговорен за нападението на 7 октомври

Свят Преди 12 часа

Днес Нетаняху потвърди, че израелските сили понастоящем контролират 60% от територията на Газа

Във Франция се появиха 10 „нови“ жертви от мрежата на Епстийн

Във Франция се появиха 10 „нови“ жертви от мрежата на Епстийн

Свят Преди 13 часа

Френските магистрати се стремят да разследват евентуални престъпления, извършени във Франция или с участието на френски извършители, които са улеснили престъпленията му

,

Евакуират 30 000 души в германски град заради невзривена бомба от Втората световна война

Свят Преди 13 часа

В момента пожарникари проверяват дали всички хора са напуснали зоната за евакуация, чиито радиус е 1,5 км

Празник във въздуха: Летището във Виена ехти от „Бангаранга“ на Дара, българи пеят в самолета

Празник във въздуха: Летището във Виена ехти от „Бангаранга“ на Дара, българи пеят в самолета

Любопитно Преди 13 часа

Десетки българи ще окупират Терминал 2 на летище „Васил Левски“, за да я поздравят

Дара ще бъде предложена за „Почетен гражданин на София“

Дара ще бъде предложена за „Почетен гражданин на София“

България Преди 14 часа

Това обяви общинският съветник от ГЕРБ-СДС Антон Хекимян

Ирански медии обвиниха САЩ в липсата на „осезаеми отстъпки“

Ирански медии обвиниха САЩ в липсата на „осезаеми отстъпки“

Свят Преди 14 часа

Млад мъж е с 50% изгаряния, поразен от токов удар в Монтана

Млад мъж е с 50% изгаряния, поразен от токов удар в Монтана

България Преди 14 часа

Пострадалият е ловял риба в района на бившия полигон в квартал „Огоста“

Удар в сърцето на ОАЕ: Дронове атакуваха атомна централа, пламна пожар

Удар в сърцето на ОАЕ: Дронове атакуваха атомна централа, пламна пожар

Свят Преди 15 часа

Властите в Абу Даби уверяват, че няма пострадали и опасност от радиация, след като пламъците обхванаха генератор извън периметъра на АЕЦ „Барака“

,

Катастрофа между два украински камиона затвори Прохода на Републиката

България Преди 15 часа

Екипи на полицията регулират движението

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Седмична нумерологична прогноза за 18 - 24 май

Edna.bg

Диана Блажева е големият победител в The Floor

Edna.bg

Шок във Франция! Фенове на Нант нахлуха - треньорът се изправи срещу тях (видео)

Gong.bg

Извънземен Синер пренаписа историята на тениса със Златен Мастърс (ВИДЕО)

Gong.bg

Пролетни дъждове в сезона на баловете

Nova.bg

Търсенето на работа в ерата на изкуствения интелект: Повече възможности, но и повече конкуренция

Nova.bg