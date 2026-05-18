Президентът Илияна Йотова посети завод край Баку, изграден с изцяло българска инвестиция

Йотова е в азербайджанската столица за участие в Срещата на върха в рамките на 13-ата сесия на Световния градски форум

18 май 2026, 08:55
Източник: БТА

П резидентът Илияна Йотова посети изцяло изграден с българска инвестиция завод в индустриалната свободна икономическа зона на град Сумгаит, на 25 километра от азербайджанската столица Баку. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Заводът за утилизация на отработени индустриални и моторни масла и производство на базови масла от първа и втора група е единственият доведен до реализация индустриален проект, одобрен от азербайджанския президент Илхам Алиев при посещението му в България през 2023 г. Това е и първата инвестиция от такъв мащаб в тази сфера в Азербайджан.

Проектът на българска компания, чиято дейност е в областта на екологичното строителство, проектирането и управлението на проекти, е на етап предпускови изпитания, се посочва в съобщението. Определен е като стратегически от президента Илхам Алиев и се оценява като високотехнологичен и напълно съответстващ на изискванията на проведената в Баку през 2024 г. Конференция на Организацията на обединените нации (ООН) за климата.

Йотова е в азербайджанската столица за участие в Срещата на върха в рамките на 13-ата сесия на Световния градски форум. Платформата е създадена през 2001 г. от ООН като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху общностите, градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. По инициатива на Азербайджан за първи път ще се проведе и Среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители.

В делегацията на президента е и кметът на Велико Търново и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в България Даниел Панов. В Световния градски форум, който продължава до 22 май, ще участват и представители на местната власт от различни части на страната.

Вчера държавният глава обсъди с азербайджанския президент Илхам Алиев разширяването на сътрудничеството в енергийната сфера между България и Азербайджан.

Източник: БТА, Петра Куртева    
