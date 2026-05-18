„Едно питие е една цигара“: Науката разкри кои щети от алкохола са обратими

А лкохолът е дълбоко вплетен в социалния ни живот – бира с приятели, чаша вино след тежък ден или празнична наздравица. Трудно е да повярваме, че това наглед невинно поведение срива имунитета ни и драстично повишава риска от рак и хронични заболявания. Но науката е категорична, пише CNN.

„Алкохолът по природа е токсичен. Използваме го за дезинфекция и за убиване на микроорганизми. Въпросът е: безопасно ли е изобщо каквото и да е количество?“, пита д-р Андрю Фрийман, директор по сърдечно-съдова превенция в National Jewish Health в Денвър.

Many of the diseases attributed to alcohol can be slowed, stopped and even reversed if action is taken soon enough.



Here's what science has found so far. https://t.co/SSh31Bajac pic.twitter.com/en2AB52oOl — CNN (@CNN) May 14, 2026

Все повече изследвания дават отрицателен отговор. Последните данни сочат, че алкохолът е пряко отговорен за 62 различни разстройства, включително сърдечни заболявания, гастрит, язви, панкреатит и цироза.

„Тези състояния са 100% причинени от алкохола. Без него те дори не биха съществували“, обяснява Юрген Рем, старши учен в Института за изследвания на политиката в областта на психичното здраве в Торонто. Той добавя, че има още 30 заболявания, сред които рак на гърдата, диабет и деменция, при които алкохолът играе ключова роля.

Имунната система: Удар в рамките на 20 минути

Способността на тялото да се бори с инфекциите страда почти мигновено. Дори една чаша уврежда имунната система и намалява защитните ѝ сили срещу външни нашественици само 20 минути след консумация.

Епизодичното прекомерно пиене (над 4 питиета за няколко часа) блокира имунния отговор за денонощие. Добрата новина? При краткотрайна употреба тялото се възстановява за период от няколко дни до седмица. При хронично пиене обаче се засягат критични имунни клетки, което прави организма уязвим към пневмония и туберкулоза.

Източник: iStock

Алкохолът и ракът: „Едно питие е една цигара“

Алкохолът е третата водеща причина за рак в САЩ, предотвратима чрез промяна в начина на живот. Учените предупреждават, че всички видове алкохол увреждат ДНК и предизвикват хронични възпаления. За жените най-голям е рискът от рак на гърдата, а за мъжете – от колоректален рак.

„Ако спрете да пиете, елиминирате риска от бъдещ рак, причинен от алкохола“, казва Синклер Кар от Харвардския университет. Но предупреждава, че са нужни около 30 години въздържание, за да се изчисти напълно рискът, натрупан от системно пиене – период, подобен на този при тютюнопушенето.

„Ако пиете редовно, представете си го така: всяко питие е една цигара. Шокиращо е, нали?“, казва Юрген Рем.

Източник: iStock

Мозъкът: Свиване и възстановяване

Вместо просто да убива клетки, алкохолът разрушава връзките между невроните, което води до физическо свиване на мозъка, особено в зоните за памет и вземане на решения. Изследванията показват, че три питиета седмично повишават риска от деменция с 15%.

Тук обаче има надежда: образните изследвания доказват, че мозъчната тъкан започва да се възстановява частично още в първите седмици след пълно спиране на алкохола. Когнитивните функции като внимание и памет също се подобряват значително.

Източник: IStock

Сърцето: Митът за „полезната чаша“

Дълго време се смяташе, че умереното пиене предпазва сърцето. Съвременната наука обаче е скептична. Проучване от 2023 г. установи, че дори едно питие на ден повишава кръвното налягане. Комбинацията от алкохол с диабет или наднормено тегло пък утроява риска от тежко увреждане на черния дроб.

„Вече има достатъчно доказателства, че пиенето е по-скоро вредно, отколкото полезно“, заключава кардиологът д-р Фрийман. „Съветът ни е прост: пийте възможно най-малко или спрете напълно.“