Диана Блажева е големият победител в The Floor

17 май 2026, 22:11
Източник: NOVA

The Floor България вече има своя първи победител. След три месеца на напрегнати двубои и неочаквани обрати пред зоркия поглед на водещия Юлиан Костов, търговският директор Диана Блажева показа, че знанията, бързите реакции и стратегията са ключът към успеха. Тя се впусна в приключението със скромната цел да не загуби в първата си битка, но противно на собствените си очаквания грабна шампионската титла и наградата от 30 000 евро.

Пътят на Диана към върха демонстрира смелост и стратегия – когато „Рандъмайзерът“ посочи нейното име за първи път, тя изненада всички и избра да влезе в дуел на тема „Автомобили“, който спечели с лекота. Истинският й скрит коз се оказа категорията „Билки и подправки“, която я превърна и в един от най-опасните противници на гигантския LED под. Стремежът на останалите участници да избегнат сблъсък с нея позволи на Диана да запази позициите си и да изчака стратегически, за да се включи в решителните битки.

Неин противник в грандиозния изцяло женски финал беше Божидара Захариева. В дуелите Диана беше категорична и не остави шансове на съперничката си. С усмивка и огромно вълнение тя сподели, че посвещава успеха най-вече на себе си, тъй като е съумяла да надскочи собствените си очаквания.

Всички желаещи да се включат в приключението The Floor могат да се запишат за кастинг на сайта nova.bg.

Повече информация за The Floor може да откриете във Facebook, Instagram и ТikTok.

