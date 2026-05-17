Тръмп и президентът на Южна Корея обсъдиха съдбоносната среща САЩ-Китай

П резидентът на Южна Корея И Дже-мьон и американският му колега Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор, по време на който обсъдиха резултатите от срещата на върха между САЩ и Китай, се посочва в изявление на Синия дом (президентската администрация на Южна Корея), предаде Ройтерс.

Тръмп е запознал И с резултатите от срещата си с китайския президент Си Цзинпин, включително по отношение на отношенията между САЩ и Китай, споразуменията по икономически и търговски въпроси и корейските въпроси, както и ситуацията в Близкия изток, се посочва в изявлението на Синия дом.

Корейският президент е заявил, че Тръмп и Си са провели конструктивни разговори по въпросите на Корейския полуостров, се посочва в изявлението. Тръмп е казал на И, че ще допринесе за мира и стабилността на Корейския полуостров чрез тясно сътрудничество с Южна Корея, според същия източник.

Стабилното управление на отношенията между САЩ и Китай ще допринесе за мира и просперитета в региона и в света, заявил е още И. Той също така е изразил надеждата си пред Тръмп за незабавно възстановяване на мира и стабилността в Близкия изток, се посочва в изявлението.

Двамата лидери също така са обсъдили гладкото прилагане на двустранното търговско споразумение, подписано миналата година, според същия източник.