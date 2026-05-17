България

Първи думи след триумфа: DARA кацна в София с исторически рекорд, но без съпруга си

„Това беше първата крачка, но има още какво да градим за българското изкуство и музика. „Евровизия“ е началото на моята интернационална кариера, оттук насетне има още какво да се покорява. Всичко тепърва започва“, каза победителката на „Евровизия“

Обновена преди 20 минути / 17 май 2026, 18:53
Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?

Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?
Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат

Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат
Празник във въздуха: Летището във Виена ехти от „Бангаранга“ на Дара, българи пеят в самолета

Празник във въздуха: Летището във Виена ехти от „Бангаранга“ на Дара, българи пеят в самолета
Как гласуваха жури и публика в отделните държави за DARA

Как гласуваха жури и публика в отделните държави за DARA
Васил Терзиев: За под седем хиляди деца няма да има места в ясли и градини в София

Васил Терзиев: За под седем хиляди деца няма да има места в ясли и градини в София
Ще вали ли по време на абитуриентските балове

Ще вали ли по време на абитуриентските балове
Соня Йончева: Не искам да се крия зад аватари, искам да изпея това, което е в сърцето ми

Соня Йончева: Не искам да се крия зад аватари, искам да изпея това, което е в сърцето ми

"Евровизия 2027" в България: Бургас официално изрази интерес за домакинство

DARA кацна на родна земя след историческия успех на „Евровизия“.

„Бангаранга на всички!! "Евровизия" е началото на моята интернационална кариера със сигурност, оттук насетне има още какво да се покорява. Така че да се хващаме за работа", бяха първите ѝ думи.

Триумфът на DARA на "Евровизия"
13 снимки
Триумфът на DARA на Евровизия
Триумфът на DARA на Евровизия
Триумфът на DARA на Евровизия
Триумфът на DARA на Евровизия

„Нося нещо много специално на моите фенове, много съм изморена, но и много щастлива. Благодаря на всички, които са тук. Нямам търпение да се потопя в любовта на хората и да запазя момента за цял живот. Да се насладя и да канализирам правилно цялата тази енергия. Това беше първата крачка, но има още какво да градим за българското изкуство и музика. „Евровизия“ е началото на моята интернационална кариера, оттук насетне има още какво да се покорява. Всичко тепърва започва“, каза победителката на „Евровизия“ пред медиите минути след кацането на самолета, цитирана от NOVA.

По думите ѝ днес тя и съпругът ѝ имат годишнина, но ще я прекарат разделени, тъй като той е в Милано.

Припомняме, че България спечели категоричен триумф с общо 516 точки, като се нареди пред Израел с 343 и Румъния с 296. Така поставихме нов рекорд, постигайки една от най-убедителните победи в историята на конкурса. С аванс от 173 точки пред втория най-харесван участник, българската звезда DARA записа най-голямата разлика между първо и второ място досега. "Бангаранга" получи 312 точки от зрителския вот и 204 от международното жури. Така осигури домакинството на страната ни за следващото издание на конкурса.

На сцената на големия финал прозвучаха песни на 23 езика, изпълнени от представители на 25 държави. Часове преди началото на финала DARA и сценичният екип получиха наградата „Марсел Безансон“ в категорията за най-добро артистично изпълнение, определена от коментаторите на участващите държави.

София посреща новата кралица на Европа: Луд купон за DARA на летището
22 снимки
воден салют дара
Дара посрещане
воден салют дара
Дара посрещане

 

Източник: NOVA/БГНЕС    
DARA Евровизия Победа България Международен успех Рекорд Домакинство на Евровизия Награда Марсел Безансон Българско изкуство Фенове
Последвайте ни
Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат

Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат

Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?

Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?

Първи думи след триумфа: DARA кацна в София с исторически рекорд, но без съпруга си

Първи думи след триумфа: DARA кацна в София с исторически рекорд, но без съпруга си

Удар в сърцето на ОАЕ: Дронове атакуваха атомна централа, пламна пожар

Удар в сърцето на ОАЕ: Дронове атакуваха атомна централа, пламна пожар

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg
<p>„О, Боже мой!“: Исторически триумф за DARA, България спечели „Евровизия“ 2026</p>
Ексклузивно

„О, Боже мой!“: Исторически триумф за DARA, България спечели „Евровизия“ 2026

Преди 18 часа
Страхотен успех на Евровизия: България грабна престижна награда часове преди финала
Ексклузивно

Страхотен успех на Евровизия: България грабна престижна награда часове преди финала

Преди 22 часа
Дара взриви сцената на „Евровизия“ с „Бангаранга“
Ексклузивно

Дара взриви сцената на „Евровизия“ с „Бангаранга“

Преди 19 часа
Големият финал започна! Дара влиза в битка за триумф на „Евровизия 2026“
Ексклузивно

Големият финал започна! Дара влиза в битка за триумф на „Евровизия 2026“

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Тръмп и президентът на Южна Корея обсъдиха съдбоносната среща САЩ-Китай

Свят Преди 8 минути

Двамата лидери също така са обсъдили гладкото прилагане на двустранното търговско споразумение, подписано миналата година

Нетаняху: Близо сме до ликвидирането на всеки един отговорен за нападението на 7 октомври

Нетаняху: Близо сме до ликвидирането на всеки един отговорен за нападението на 7 октомври

Свят Преди 45 минути

Днес Нетаняху потвърди, че израелските сили понастоящем контролират 60% от територията на Газа

Дара ще бъде предложена за „Почетен гражданин на София“

Дара ще бъде предложена за „Почетен гражданин на София“

България Преди 2 часа

Това обяви общинският съветник от ГЕРБ-СДС Антон Хекимян

Ирански медии обвиниха САЩ в липсата на „осезаеми отстъпки“

Ирански медии обвиниха САЩ в липсата на „осезаеми отстъпки“

Свят Преди 2 часа

Млад мъж е с 50% изгаряния, поразен от токов удар в Монтана

Млад мъж е с 50% изгаряния, поразен от токов удар в Монтана

България Преди 3 часа

Пострадалият е ловял риба в района на бившия полигон в квартал „Огоста“

,

Катастрофа между два украински камиона затвори Прохода на Републиката

България Преди 3 часа

Екипи на полицията регулират движението

Мечки са нападнали мъжа, открит мъртъв край хижа „Рудничар“

Мечки са нападнали мъжа, открит мъртъв край хижа „Рудничар“

България Преди 4 часа

Това посочва съдебномедицинската експертиза

Как европейските медии отразиха победата на България на "Евровизия"

Как европейските медии отразиха победата на България на "Евровизия"

Свят Преди 5 часа

Световните медии коментират

Кой е Салим ел Кудри - нападателят, помел с кола седем души в Модена

Кой е Салим ел Кудри - нападателят, помел с кола седем души в Модена

Свят Преди 6 часа

Мъжът беше задържан на местопрестъплението благодарение на намесата на минувачи

Неизвестен дрон е навлязъл в Латвия

Неизвестен дрон е навлязъл в Латвия

Свят Преди 7 часа

Изтребители на НАТО са разположени за патрулиране на въздушното пространство

<p>Радев на визита в Берлин</p>

Премиерът Румен Радев ще се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц

България Преди 7 часа

Германия е първата страна, която Румен Радев посещава в качеството на министър-председател

Коя държава е отделила най-голям бюджет за "Евровизия 2026"?

Коя държава е отделила най-голям бюджет за "Евровизия 2026"?

Пари Преди 8 часа

Виена е разполагала с максимален бюджет от 22,6 милиона евро за организацията на „Евровизия“ 2026, става ясно от официалните данни за подготовката на конкурса

Еуфория след "Евровизия": DARA и съпругът ѝ в емоционални кадри след победата

Еуфория след "Евровизия": DARA и съпругът ѝ в емоционални кадри след победата

България Преди 9 часа

В социалните мрежи се разпространи видео, на което се вижда как Дара се прегръща, танцува и целува с него, докато двамата споделят емоцията от историческата победа на България

BBC открои кукерската хореография и посланието на "Bangaranga"

BBC открои кукерската хореография и посланието на "Bangaranga"

България Преди 9 часа

Текстът на песента е посветен на ангажимента на Дара да преодолее тревожността и синдрома на дефицит на вниманието

Славена Вътова от Hell’s Kitchen: Имах голям късмет да попадна в отбор с уравновесени хора! (ВИДЕО)

Славена Вътова от Hell’s Kitchen: Имах голям късмет да попадна в отбор с уравновесени хора! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 9 часа

Премиерът Румен Радев поздрави DARA за „българска победа“ на Евровизия

Премиерът Румен Радев поздрави DARA за „българска победа“ на Евровизия

България Преди 10 часа

В публикацията се отправят поздравления и към целия екип, допринесъл за участието и представянето на страната в конкурса

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Големият финал: Кой ще превземе The Floor тази вечер?

Edna.bg

ЕКСКЛУЗИВНО ВИДЕО! Дара вече лети към България. Всички пътници я аплодират

Edna.bg

Ясен е първият съперник на Григор Димитров на "Ролан Гарос"

Gong.bg

България ще има представител в Бундеслигата! Лукас Петков и Елверсберг ще играят в елита

Gong.bg

DARA кацна на летище „Васил Левски“, посрещнаха я с водни салюти. Стотици изпълниха Терминал 2 под звуците на „Бангаранга“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Първи думи на DARA на българска земя: „Евровизия“ е началото на моята интернационална кариера

Nova.bg