Магията на петте думи: Как една проста фраза може да „изключи“ тревожността ви

Т ревожността е невидим сценарист, който обича да пише истории за бъдещите ни неуспехи. „Ами ако не успея на теста?“, „Ами ако ми се смеят?“, „Ами ако утре всичко се обърка?“ Тези мисли могат да парализират както децата, така и възрастните.

Психологът Джефри Бърнстейн предлага решение, което звучи изненадващо просто, но работи на ниво дълбоки мозъчни механизми.

Когато мислите те парализират

Представете си вечер в типично семейство. Дъщеря ви, която е в пети клас, пита със сълзи на очи: „Ами ако не успея на теста утре?“ Синът ви тийнейджър се затваря в себе си, защото го измъчва мисълта: „Всички ще си помислят, че съм странен.“ А вие самият не можете да спите, защото главата ви се върти: „Утре определено нещо ще се обърка.“