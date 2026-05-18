Невролозите избягват тези храни - те могат незабелязано да увредят мозъка ви

Н евролозите са посочили храни, които препоръчват да се избягват или значително да се ограничат в диетата, за да се подпомогне здравето на мозъка и да се намали рискът от когнитивен спад. Според HuffPost , тези продукти могат незабележимо да повлияят на паметта, концентрацията и дългосрочната мозъчна функция.

Протеинов прах

Неврологът Фридерике Фабрициус каза, че протеиновият прах често се предлага на пазара като здравословен, нискокалоричен вариант за хора, които се опитват да отслабнат или да наддадат на тегло.

Много продукти съдържат изкуствени подсладители, които могат да нарушат чревния микробиом. Здравословният и балансиран чревен микробиом се счита за важен за здравето на мозъка.

Понякога може да има и замърсители, като например тежки метали, ако производителят е ненадежден. Дългосрочното прекомерно излагане може потенциално да засегне нервната система.

Газирани напитки

Неврологът Шахин Лахан заяви, че газираните напитки със захар са сред най-лошите продукти за здравето на мозъка, защото високите нива на захар могат да увредят кръвоносните съдове, които захранват мозъка.

„С течение на времето това лишава мозъка от горивото, от което се нуждае, за да функционира, което води до преждевременна деменция и инсулти. В остри случаи захарта причинява и възпаление на мозъка, раздразнителност, лошо настроение и нарушения на съня“, отбеляза лекарят.

Струва си да се има предвид и фактът, че някои напитки съдържат кофеин, като кола или енергийни напитки. Самият кофеин може да повлияе на съня и нервната система.

Бира

Бирата се състои предимно от празни калории с малка хранителна стойност. Алкохолът е невротоксин, който може да увреди както централната, така и периферната нервна система, дори когато се консумира в умерени количества.

Алкохолът влияе на невротрансмитерите - сигналите между невроните - което може да доведе до:

по-бавно време за реакция и мислене

по-слаба памет и концентрация

намалена способност за учене и контрол на импулсите

Ако консумацията стане честа, ефектите може да станат по-забележими. Мозъкът става по-неефективен при формирането на нови спомени, а способностите за учене и вземане на решения може да намалеят. Това е свързано с въздействието на алкохола върху мозъчните области, отговорни за паметта, самоконтрола и планирането.

Рисковете са по-високи по време на юношеството, тъй като мозъкът все още се развива. Редовната консумация на алкохол през този период може да попречи на нормалното развитие на мозъка.

Пържени картофи

Диета, която включва мазни храни като пържени картофи, може да увреди кръвоносните съдове, които доставят кръв до мозъка, което потенциално допринася за когнитивни нарушения.

Това може да намали целостта на кръвно-мозъчната бариера и да доведе до увреждане на хипокампалните неврони - частта от мозъка, отговорна за ученето и паметта.

Честотата е от най-голямо значение. От време на време консумацията обикновено не е проблем при балансирана диета. Редовният и чест прием обаче може постепенно да влоши метаболитното и съдовото здраве, като косвено повлияе и на мозъчната функция.