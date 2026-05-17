Любопитно

Загадка под океана: Учените откриха тайната структура под Бермудските острови

Това откритие може най-после да обясни истинската научна загадка на региона

17 май 2026, 19:59
Г одини наред легендите за изчезнали кораби и самолети в Бермудския триъгълник вълнуваха света. Нова геоложка находка обаче разкрива истинската мистерия на региона – масивна скална структура, скрита дълбоко под морското дъно.

Мистерията на Бермудския триъгълник най-накрая е дешифрирана? Според изследване, публикувано в списание Geophysical Research Letters, екип от изследователи е открил огромен и необичаен слой скала, разположен на около 20 километра под Бермудските острови. Находката е уникална, тъй като нищо подобно не е откривано под други острови в средата на океана.

Това откритие може най-после да обясни истинската научна загадка на региона: защо самите Бермудски острови все още се издигат толкова високо над Атлантика, въпреки че вулканите им са спрели да изригват преди десетки милиони години.

„Геоложки сал“ под океана

Между океанската кора и земната мантия учените са открили дебел слой от лека скала с ниска плътност. Геолозите смятат, че той действа почти като спасителен сал, който помага на Бермудите да останат „кацнали“ над морето, вместо да потънат – съдба, която обикновено застига вулканичните острови (като Хаваите), след като вулканичната им дейност спре.

Теорията е, че по време на последната вулканична ера на Бермудите под тях се е натрупала магма. След като лавата изстинала, тя се втвърдила в тази странна, плаваща скална основа. „Такава дебелина на скалния слой не е виждана досега“, споделят авторите на изследването от институцията „Карнеги“ и Йейлския университет.

Краят на митовете за извънземни?

Важно е да се уточни: учените не твърдят, че са решили всяка фолклорна история за Триъгълника. Няма доказателства за:

  • Извънземни;
  • Подводни градове;
  • Портали към други светове.

Изследователите подчертават, че няма данни тази гигантска скална структура да е пряка причина за самолетни катастрофи, потънали кораби или странни смущения в компасите. Повечето експерти, включително Бреговата охрана на САЩ, отдавна посочват, че броят на инцидентите в района не е необичайно висок спрямо натоварения трафик и метеорологичните условия.

Въпреки това разкритието е историческо. Благодарение на сеизмичните данни, истинската мистерия вече не е в свръхестествените легенди, а в скалите под краката ни. Оказва се, че милиони години преди някой да сънува легенди за „Изчезващия триъгълник“, природата е погребала нещо специално дълбоко под Атлантика, което тепърва ще пренаписва учебниците по геология.

Източник: Times of India    
