Румен Радев заминава за Берлин за среща "на четири очи" с канцлера Фридрих Мерц

Васил Терзиев: За под седем хиляди деца няма да има места в ясли и градини в София

Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?

Първи думи след триумфа: DARA кацна в София с исторически рекорд, но без съпруга си

М инистър-председателят Румен Радев ще посети Берлин, където ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц, съобщиха от правителствената пресслужба.

След официалната церемония по посрещането на българския министър-председател с военни почести в канцлерството Радев и Мерц ще проведат разговор „на четири очи“.

Ще се състои и пленарна среща на двете делегации с участието на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Във фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност, обясниха от правителствената пресслужба.

Радев на посещение в Германия

Германия е първата страна, която Румен Радев посещава в качеството му на министър-председател. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз (ЕС) и НАТО. Срещата на най-високо равнище ще даде нов импулс на политическия диалог и ще очертае възможностите за задълбочаване на партньорството, отбелязаха от пресслужбата.

На 11 май в Брюксел външният министър Велислава Петрова съобщи пред български журналисти, че първата работна визита на премиера Румен Радев в чужбина ще бъде в Берлин. Мисля, че е важно да покажем, че с ключови наши партньори като Германия можем да имаме активна политика, заяви тя. Министърът поясни, че в първата седмица от встъпването си в длъжност Радев е получил покани също от премиера Джорджа Мелони, президента Еманюел Макрон, председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Опитваме се да намерим начин, по който всички тези възможности да бъдат организирани, коментира Петрова.