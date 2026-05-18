Румен Радев заминава за Берлин за среща "на четири очи" с канцлера Фридрих Мерц

Във фокуса на разговорите ще бъдат сигурността, ЕС и двустранното сътрудничество

18 май 2026, 06:49
Асошиейтед прес отчете силното представяне на DARA на "Евровизия"
От 6° до 25°: С какво време започва новата седмица
Свалената охрана на Борисов и Пеевски отново отвори спора за правилата в НСО
Първи думи след триумфа: DARA кацна в София с исторически рекорд, но без съпруга си
Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?
Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат
Как гласуваха жури и публика в отделните държави за DARA
Васил Терзиев: За под седем хиляди деца няма да има места в ясли и градини в София

М инистър-председателят Румен Радев ще посети Берлин, където ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц, съобщиха от правителствената пресслужба. 

След официалната церемония по посрещането на българския министър-председател с военни почести в канцлерството Радев и Мерц ще проведат разговор „на четири очи“.

Ще се състои и пленарна среща на двете делегации с участието на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Във фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност, обясниха от правителствената пресслужба.

Радев на посещение в Германия

Германия е първата страна, която Румен Радев посещава в качеството му на министър-председател. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз (ЕС) и НАТО. Срещата на най-високо равнище ще даде нов импулс на политическия диалог и ще очертае възможностите за задълбочаване на партньорството, отбелязаха от пресслужбата.

На 11 май в Брюксел външният министър Велислава Петрова съобщи пред български журналисти, че първата работна визита на премиера Румен Радев в чужбина ще бъде в Берлин. Мисля, че е важно да покажем, че с ключови наши партньори като Германия можем да имаме активна политика, заяви тя. Министърът поясни, че в първата седмица от встъпването си в длъжност Радев е получил покани също от премиера Джорджа Мелони, президента Еманюел Макрон, председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Опитваме се да намерим начин, по който всички тези възможности да бъдат организирани, коментира Петрова.

Източник: БТА, Йоана Христова    
