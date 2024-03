Тест за нов маршрут: Кораб, натоварен с помощи, пристигна край бреговете на Газа от Кипър

К ораб, теглещ баржа, натоварена с хранителни продукти, пристигна днес край бреговете на Газа, предаде Ройтерс, като се позова на местни жители.

Агенцията отбелязва, че това е тест за нов маршрут за доставка на помощи по море от Кипър към опустошения палестински анклав, където е напът да се разрази глад след петмесечната военна кампания на Израел.

Плавателният съд, изпратен от благотворителната организация "Световна централна кухня", превозва близо 200 тона помощ, която ще бъде доставена на временен кей, който се подготвя в Газа. Очаква се скоро да отплава втори кораб.

