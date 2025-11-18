Конгресът одобри отварянето на досиетата "Епстийн"

110 000 хил. лева са открити в дома на единия от задържаните за подкуп митничари

В ъв вторник Камарата на представителите в САЩ предприе важна стъпка, като нареди на Министерството на правосъдието да публикува всички документи от разследването срещу осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, след месеци на остри вътрешни борби в Републиканската партия, предава Си Ен Ен.

Решението, което забележително спечели подкрепата на почти всички републиканци, сега трябва да бъде одобрено и от Сената.

"Какво крият от американците": Проблемът на Тръмп с Епстийн

Президентът Донлад Тръмп вече заяви, че ще подпише законопроекта, ако Конгресът го приеме, след като месеци наред наричаше въпроса "измама на демократите".

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън заяви, че ще настоява пред своя колега от Сената, лидерът на мнозинството Джон Тун, да добави ключови защити, ако реши да приеме мярката.

"Ще гласувам за придвижване на казуса напред", каза Джонсън на пресконференция преди гласуването, добавяйки, че "всички републиканци искат да заявят публично, че са за максимална прозрачност".

Тръмп обърна курса - поиска публикуване на досиетата "Епстийн"

Законопроектът беше гласуван по инициатива на конгресмена републиканец Томас Маси, но получи пълна подкрепа от демократите.

"Борихме се с президента, главния прокурор, директора на ФБР, председателя на Камарата на представителите и вицепрезидента, за да постигнем тази победа", каза Маси.