Комисия решава дали Тръмп трябва да бъде обвинен за щурма срещу Капитолия

С лед 18-месечно разследване и експлозивни понякога разкрития, парламентарната анкетна комисия за щурма на Капитолия огласява заключенията си и се очаква да гласува дали да препоръча Доналд Тръмп и някои от приближените му да бъдат преследвани по съдебен ред, предаде Франс прес.

Членовете ѝ – седем демократи и двама републиканци, ще проведат в 13:00 ч. местно време (18:00 по Гринуич) публично заседание, за да представят изводите си за събитията на 6 януари 2021 г., събрани в осем глави.

На този ден привърженици на бившия президент Тръмп, твърдейки наред с него, че Джо Байдън е "откраднал" президентските избори през 2020 г., нападнаха сградата на Конгреса, което шокира страната и света.

Комисията трябва да реши дали да препоръча на правосъдното министерство да обвини Тръмп в призив към бунт, възпрепятстване на официална процедура (за валидиране на изборния резултат от 2020 г.) и заговор срещу американската държава.

Тези три обвинения могат да доведат до присъди, включващи затвор и забрана за заемане на държавни длъжности в САЩ – а експрезидентът вече заяви, че ще участва и в надпреварата за висшия пост през 2024 г.

Окончателният доклад на комисията ще бъде публикуван на 21 декември.

Гласуването в комисията е незадължаващо и до голяма степен символично, тъй като членовете ѝ не могат сами да повдигнат обвинения срещу бившия строителен магнат.

Решение дали да бъде преследван ще вземе министерството на правосъдието, назначило специален прокурор, който да проведе независимо разследване по случая.

"Според мен има доказателства, че Доналд Тръмп е извършил съдебно наказуеми нарушения" в опита си да дискредитира изборите, заяви вчера по Си Ен Ен демократът Адам Шиф от парламентарната анкетна комисия.

Шиф не пожела да съобщи по кои обвинения ще се гласува в нея и как ще гласува самият той. С

Според него Тръмп е нарушил редица закони и трябва да бъде третиран като всеки друг американец в подобен случай, тоест преследван по съдебен ред.

There’s evidence Donald Trump committed criminal offenses in his effort to overturn the 2020 election.



He tried to interfere with a joint session.



Pressed officials to find votes that didn’t exist.



And set a bloodthirsty mob on the Capitol.



If that’s not criminal, nothing is. pic.twitter.com/TSjLX3l0Up