Безредици в Капитолия, нахлуха привърженици на Тръмп

П ротестиращи привърженици на президента Доналд Тръмп нахлуха в Капитолия.

Гневни привърженици на президента щурмуваха сградата на Конгреса на САЩ като крещяха и развяваха американски знамена, принуждавайки полицията да затвори сградата.

Един човек е бил прострелян на Капитолия в американската столица Вашингтон, предаде Асошиейтед прес.

Информацията за ранения човек идва от запознат източник, пожелал анонимност. По рано CNN, цитирана от Ройтерс, съобщи, че става дума за жена, простреляна в гърдите, която е в критично състояние.

Според източника на Асошиейтед прес пострадалият човек е откаран в болница. Няма яснота около обстоятелствата, при които се е случил инцидентът.

Съобщава се за полицаи, пострадали при сблъсъците, поне един е откаран в болница, информира CNN.

BREAKING: Trump supporters storm into US Capitol building.



• Constitutionally mandated process for counting Electoral College votes suspended

• House chamber doors barricaded

• VP Pence ushered to secure locationhttps://t.co/hEdfQAz2W7



Live stream: https://t.co/sSH8cLIxUQ — NBC News (@NBCNews) January 6, 2021

Националната гвардия е на път към Капитолия, за да помогне за слагане на край на окупацията на сградата на американския Конгрес от поддръжници на Тръмп, които опитват да предотвратят удостоверяването на резултатите от президентските избори, предаде Асошиейтед прес.

"По заповед на президента Доналд Тръмп, Националната гвардия е на път, заедно с други федерални служби за опазване на обществения ред", заяви в "Туитър" прессекретарката на Белия дом Кейли Макенани.

"Повтаряме призива на президента Тръмп срещу насилието и за запазване на спокойствие", добави тя.

По данни на Пентагона 1100 служители на Националната гвардия са мобилизирани да подкрепят правоохранителните органи. Те ще бъдат използвани за охраняване на контролни пунктове и други подобни задачи, а също така и за опазването на реда по време на полицейския час, който влиза в сила в 18 часа вашингтонско време (1 часа след полунощ българско - бел. ред.)

Новоизбраният президент на САЩ Джо Байдън поиска Доналд Тръмп да се появи незабавно в национален ефир и "да изпълни клетвата си" като призове за мир.

I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution by demanding an end to this siege. — Joe Biden (@JoeBiden) January 6, 2021

"Думите на президента имат значение, независимо колко добър или лош е този президент. В най-добрия случай думите на президент могат да вдъхновят. В най-лошия случай те могат да подстрекават. Затова призовавам президента Тръмп да се появи в национален ефир сега, за да изпълни клетвата си и да защити Конституцията и да поиска прекратяване на тази обсада", каза Байдън в обръщение към американците.

"Това не е несъгласие, това са безредици. Тръмп да сложи край на тази обсада", посочи Байдън.

"Светът гледа. Подобно на толкова много други американци, аз съм шокиран и натъжен, че нашата нация, която толкова дълго е била светило и надежда за демокрация, е стигнала до такъв мрачен момент", каза още той.

President-elect Biden addresses the nation: https://t.co/BXM3SZK25R — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 6, 2021

По-късно Доналд Тръмп призова привържениците си в Капитолия да си отидат вкъщи.

А след съобщенията за нахлуване в Конгреса преди това, Тръмп призова привържениците си да протестират мирно.

"Моля, подкрепете нашата полиция и правоприлагащите органи. Те наистина са на наша страна. Останете спокойни!", написа той в Twitter по-рано днес.

Днес се провежда съвместното заседание на двете камари за одобряване на резултатите от президентските избори. Демонстрацията в подкрепа на Тръмп започна малко преди заседанието на Конгреса.

Тръмп загуби изборите през ноември от демократа Джо Байдън, но отказа да признае поражение и през последните два месеца убеждаваше поддръжниците си, че масови изборни измами са му отнели победата.

Vice President Mike Pence was swiftly ushered out of the Senate chamber after protesters supporting President Donald Trump breached the Capitol amid Congress' certification of President-elect Joe Biden's Electoral College victory https://t.co/TP2iRrIstz — POLITICO (@politico) January 6, 2021

Capitol Police have put the US Capitol Building on lockdown amid clashes between police and Trump supporters



Footage shows demonstrators swarming the Capitol Buildinghttps://t.co/Icnf1VfGsS pic.twitter.com/dnlVuRCDRD — BBC News (World) (@BBCWorld) January 6, 2021

След като Конгресът прекрати дебатите по удостоверяването на победата на Джо Байдън, се започна евакуация на сенаторите, а членовете на Камарата на представителите бяха предупредени от полицията да сложат противогази, след като в Ротондата бе използван сълзотворен газ.

JUST IN - Protesters are fighting with Secret Service and Capitol Police within the U.S. capitol.pic.twitter.com/ziveA5kBJ8 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) January 6, 2021

Преди това протестиращи пробиха металните заграждения пред стълбището на Капитолия и бяха пресрещнати от полицаи в снаряжение за борба с безредици. Някои се опитаха да си пробият път през кордона от полицаи с щитове и полицаите употребиха лютив спрей, за да ги отблъснат.

Лидерите на демократите в двете камари на Конгреса настояха президентът Доналд Тръмп да разпореди на привържениците си да напуснат Капитолия, предаде Асошиейтед прес.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър и председателката на Камарата на представителите Нанси Пелоси излязоха с общо изявление днес, след като привърженици на президента Тръмп, който изгуби изборите през ноември, нахлуха в Капитолия. Шумър и Пелоси призовават Тръмп да изиска от протестиращите да напуснат територията на Капитолия незабавно.

Членове на Конгреса от Републиканската партия публично призоваха Тръмп да осъди по-категорично насилието и да призове за край на окупацията, заради която бе прекратена съвместната сесия на двете камари.

Преди това вицепрезидентът Майк Пенс помоли привържениците на Тръмп да напуснат Капитолия и да спрат насилието.

"Тази атака срещу Капитолия няма да бъде толерирана и участниците ще бъдат преследвани с пълната сила на закона", пише в Пенс в Twitter.

Междувременно стана ясно, че кметът на Вашингтон Мюриел Баузър със заповед е наложил полицейски час в столицата до 6,00 ч. утре заради безредиците.

Never thought I’d see an attempted coup but here we are pic.twitter.com/Koeo4jhost — Jessica Valenti (@JessicaValenti) January 6, 2021

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun



This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

Във връзка с настъпили безредици във Вашингтон българското Министерство на външните работи съветва всички български граждани, намиращи се на територията на Федералния окръг Колумбия, да не излизат навън, съобщи пресцентърът на министерството.

Сградите на Конгреса на САЩ на Капитолийския хълм са обект на безредици и са блокирани отполицията.

Кметът на Вашингтон Мюриел Баузър със заповед наложи полицейски час в столицата на САЩ от 18 ч местно време днес до 6,00 ч. местно време утре.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството на България в САЩ на тел: +1 202 387 0174; +1 202 387 5770; +1 202 483 1386; +1 202 299 0273

Генералният секретар на НАТО призова резултатите от президентските избори в САЩ да бъдат уважени. Той определи в Туитър картината от щурма на Капитолия във Вашингтон днес като потресаваща.

"Видяното буди дълбока тревога, написа в Туитър председателят на Европейския парламент Давид Сасоли. Демократичните избори трябва да бъдат уважени и сме сигурни в това, че САЩ ще успеят да защитят правилата и демокрацията", допълни той.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви пред група привърженици, че никога няма да признае поражението си на изборите през ноември в САЩ и все още се смята за победител, предадоха Ройтерс и ТАСС.

"Никога няма да се предадем, никога няма да признаем поражението. Това няма да се случи. Не трябва да признаваме поражение, когато става дума за кражба. Страната ни преживя достатъчно. Повече няма да търпим това", каза Тръмп в обръщение към "Похода за спасение на Америка" - многохилядна демонстрация на негови привърженици във Вашингтон.

"Ще спрем кражбата", заяви Тръмп на митинга, организиран в района на "Елипс парк" близо до Белия дом, като изрази увереност, че в проявата участват "стотици хиляди души", без да дава доказателства.

“Almost 75 million people voted for our campaign – the most of any incumbent President by far in the history of our country. 12 million more people than four years ago!” - @realDonaldTrump pic.twitter.com/XsDz1tdwiZ — Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) January 6, 2021