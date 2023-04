"Колко още деца трябва да умрат": Оцелелите в Мианмар търсят подкрепата на света

Н а 11 април Мианмар беше покосен от въздушна атака. Но сред убитите в този ден - най-смъртоносната атака на хунтата срещу цивилни граждани, откакто тя пое властта преди две години - бяха десетки жени и деца, най-малките от които само на шест месеца.

CNN разговаря с половин дузина очевидци и оцелели, които твърдят, че мишените в село Пазиги, част от самоуправляващ се окръг в централната област Сагаинг, са били невъоръжени цивилни, които се наслаждавали на обществено празненство.

Според Аун Мьо Мин, министър по правата на човека в правителството на националното единство (ПНЕ), администрацията в сянка на свалените от власт депутати в Мианмар, при нападението на 11 април са убити 186 селяни, сред които 40 на възраст под 18 години.

Семейства са дошли от околните села в Пазиги, за да се насладят на закуската по време на събитието, което е социална среща по повод откриването на зала за публична администрация. Според един от очевидците са се събрали около 300 души. Децата са яли ориз и са играли. Хората пиеха чай и разговаряха.

Кръвопролитието започнало в 7:45 ч., когато изтребители на хунтата хвърлили две бомби върху тълпата.

"This is the path I chose, so whether it's good or bad, I must keep going."



Myanmar's youth is at the forefront of the resistance movement since the military coup. We're given rare access to a makeshift clinic treating the wounded fighters. pic.twitter.com/iqvPgzSwKk — Channel 4 News (@Channel4News) April 19, 2023

След това хеликоптер Ми35 кръжи в продължение на 15 минути, откривайки огън по ранените и по тези, които се опитват да им помогнат, разказват пред CNN множество оцелели и активистки групи на място.

Малко преди залез слънце военният хеликоптер се върнал, стреляйки по тези, които били дошли да кремират мъртвите, разказват свидетели.

"Чухме трясък. Паднах на земята, държейки се за гърдите, и се появи огромен облак дим... Станах и разбрах, че дъщеря ми липсва", разказва баща, оцелял след нападението.

Докато ранените крещяха за помощ, той трескаво търсеше сред мъртвите и ранените 3-годишната си дъщеря и родителите си. Той пожелал да остане анонимен, тъй като се страхува от репресии от страна на хунтата.

Минути по-късно военният хеликоптер, кръжащ над него, започнал да стреля, обстрелвайки всеки, който се движи.

"Това беше поле за убиване. Навс6163081якъде имаше разпръснати хора", казва той, като се мъчи да говори. "Една жена с разкъсани черва, тя умря пред мен. Треперех и се страхувах... защо биха убивали собствените си цивилни?"

"Миризмата от онзи инцидент ме смрази и тя витае в дрехите ми", каза той.

Въпреки че е ранен при взрива, бащата продължава да търси семейството си през купищата тела и отломки. Няколко часа по-късно той ги открива.

"Баща ми беше разрязан наполовина от кръста... тялото на майка ми беше неузнаваемо... дъщеря ми беше без глава", казва той.

При нападението той губи седем членове на семейството си.

Съкрушен, той казва пред CNN, че 3-годишната му дъщеря е "умно" момиче, с "кръгло, пълно лице" и което е "добър събеседник".

"In Myanmar, more than 3,000 civilians have been killed over the past two years, amid the popular uprising against the military regime." How many DEAD bodies do you need #ICC #ICJ ? #WhatsHappeningInMyanmar https://t.co/ieNWCUKJtX — Angela Villamero (@VillameroAngela) April 21, 2023

Един от последните му спомени за дъщеря му е как сутринта ѝ помага да нанесе на лицето си танаха - паста, която жените и момичетата в Бирма носят, за да предпазят кожата си.

"Това беше последният ден, в който тя беше жива, това ли беше, че ѝ помогнах за последен път?" - казва той, избухвайки в сълзи.

Бащата каза, че се опитва да се утеши със съзнанието, че най-голямата му дъщеря, на 7 години, е оцеляла. Някои жители на селото са загубили цели семейства.

Откакто свали демократично избраното правителство през февруари 2021 г., хунтата на Мианмар все по-често насочва страховития си арсенал срещу хората, които правителството някога представляваше.

Тя използва въздушна мощ, за да смаже съпротивително движение, решено да отстрани военните от власт и да възстанови демокрацията. Но ударите са насочени и срещу цивилни граждани, училища, болници и домове.

Според посланика на Мианмар в ООН Кяу Мин Тун, който представлява НУГ, между януари и март тази година военната хунта е извършила 56 въздушни нападения. Си Ен Ен не може да провери този брой по независим начин.

В четвъртък - 10 дни след смъртоносната атака - военните се върнаха в района на Пазиги за "операции по почистване", заяви Аун Мьо Мин пред CNN.

В четвъртък военните извършиха въздушни удари и изпратиха около 200 войници в района, за да "убият всеки, който остане", каза той. Си Ен Ен не може да провери доклада по независим начин и е потърсила военната хунта за коментар.

Видеозаписи и снимки на последствията в Пазиги, показани на CNN от свидетели и местна активистка група, показват тела, някои от които изгорени до неузнаваемост или на парчета, както и разрушени сгради, превозни средства и отломки. Други показват сляпата скръб на оцелелите и членовете на семействата, на родители, които крещят за децата си.

Опасявайки се от нови нападения, спасителите и селяните прекарват дни наред в разчистване на мястото на инцидента, като разчистват отломките и горящата човешка плът, която е разхвърляна по земята.

Някои от оцелелите са избягали в гората, за да се предпазят, и казват, че сега се борят за храна и вода, страхувайки се да се върнат в селата си.

Друг оцелял, който говори пред CNN при условие за анонимност от съображения за сигурност, казва, че е загубил 30 членове на голямото си семейство, като най-малкият е бил само на две години, а най-възрастният - на 70.

Той е помагал за готвенето на събитието и казва, че е оцелял, като е скочил в канавката.

"Племенницата ми плачеше и ме прегръщаше: "Чичо, помогни ми", каза тя", спомня си той, видимо притеснен.

"Имаше студенти, бременни жени, възрастни хора. Каква заплаха представляват те? Тези военни не са хора. Те са по-жестоки от животните."

Тези, които са оцелели, сега трябва да се справят с ужаса, който са преживели.

"Колко деца трябва да загинат, преди световните лидери да вземат мерки?" - пита друг оцелял, който казва, че при нападението са загинали 1-годишната му племенница и 3-годишният му племенник.

Военните в Мианмар водят десетилетни войни с множество етнически въоръжени групи. Нарушенията на правата на човека срещу цивилното население в страната, особено в етническите щати, са добре документирани.

Но след преврата се наблюдава увеличаване на огневата мощ на военните, като според местни групи за наблюдение нападенията в цялата страна са почти ежедневни.

A total of 17.6 million people are expected to be in need of humanitarian assistance in 2023, up from 14.4 million last year and 1 million people before the military takeover.



How can you help? Pls share this to relevant orgs to help #Myanmar's people.https://t.co/TtSbRXfnaq. pic.twitter.com/N5E2nnTEn8 — CRPH Myanmar (@CrphMyanmar) April 21, 2023

В доклад на специалния докладчик на ООН за правата на човека в Мианмар от 2022 г. се казва, че след преврата държавите членки, включително Русия и Китай, са снабдявали хунтата с оръжия - оборудване, което би могло да се използва за нападения срещу цивилни граждани. Те включват изтребители, бронирани превозни средства и системи за противовъздушна отбрана, се посочва в доклада.

Ден преди удара в Сагаинг военните са бомбардирали училище и църква в съседния щат Чин, твърдят местни бойци от съпротивата и правителството на националното единство на Мианмар. При нападението в градчето Фалам са убити девет души, включително директорът на училището, съпругата му и техният син.

Си Ен Ен не успя да се свърже с военните за коментар относно нападението в Чин, но те и преди отричаха да са насочени срещу цивилни, въпреки нарастващия брой доказателства.

През март най-малко 22 души, включително трима монаси, бяха убити в манастир в южната част на щата Шан.

Военните заявиха, че цивилните са попаднали в престрелка и са били убити от бойци на съпротивата, докато Силите за защита на каренските националности (KNDF) отрекоха да са били в района и обвиниха войниците на хунтата.

Съдебният лекар, извършил аутопсията, заяви пред CNN, че жертвите са имали следи от изтезания и са били простреляни многократно, което показва, че са били убити умишлено.

Селяните от Пазиги, с които CNN разговаря, заявиха, че не знаят защо хунтата се е насочила към тяхното село.

Много райони в област Сагаинг са крепости на съпротивата, които не са под контрола на военните, които смятат всички бойци от съпротивата, принадлежащи към Силите за народна защита и НУГ, за терористи.

Военният говорител генерал-майор Зау Мин Тун заяви, че ударът по Пазиги е бил насочен срещу "терористи". Военните също така твърдят, че намиращите се на мястото пушек и експлозиви са довели до "голяма експлозия", която е причинила смъртните случаи.

Тя твърди, че бойците от съпротивата са заложили мини в близост до мястото на нападението, които - заедно с експлозивите и праха, които се твърди, че са съхранявали - са довели до експлозията. Хунтата също така заяви, че невинни цивилни граждани може да са били принудени да помагат на "терористите".

Д-р Дерик Паундър, независим съдебен патолог, който е прегледал кадри и снимки от нападението, заяви, че областта и видът на нараняванията от шрапнели по телата предполагат, че взривът е причинен от "въздушно" оръжие, а не от мина.

"Площта, обхваната от взрива, характерът на шрапнелните наранявания и големите фрагменти от очевидни шрапнели, които се виждат, категорично подкрепят твърдението за въздушно оръжие и е трудно, ако не и невъзможно, да се съгласуват с твърдението за противопехотна мина или серия от противопехотни мини", каза той.

Някои от тежко пострадалите тела, които той прегледа, "имат светкавични изгаряния със загуба на дрехи от ефекта на взрива и много от тях показват наранявания от шрапнели и осакатявания".

"Някои осакатявания са крайни, с разчленяване и изкормване. Големи метални фрагменти, вероятно от корпуса на взривно устройство, са свързани с някои тела", добави той.

Ескалираща терористична кампания на хунтата

Последното масово убийство предизвика международен протест. В отделни изявления посланиците на Обединеното кралство и САЩ в ООН осъдиха въздушния удар и призоваха режима да прекрати насилието.

Представителят на ООН Кьо Мин Тун заяви, че "отвратителните престъпления на военната хунта очевидно представляват военни престъпления и престъпления срещу човечеството".

"Тези нападения показват засилващата се терористична кампания на хунтата срещу народа на Мианмар", добави той.

За да се попречи на хунтата да изстреля самолетите си, все по-често се чуват призиви за конкретни действия от страна на международната общност, включително забрана за внос на авиационно гориво, както и всеобхватно оръжейно ембарго.

Тази снимка, предоставена от Групата на активистите от Кюнхла, показва последиците от въздушен удар в село Пазиги в градчето Канбалу в област Сагаинг, Мианмар, вторник, 11 април 2023 г. Свидетели и независими медии съобщават, че десетки жители на села в централната част на Мианмар са били убити при въздушна атака, извършена във вторник от военното правителство на страната от Югоизточна Азия.

"Всичко, което можем да направим, за да направим по-трудно, по-скъпо за тях да вдигат тези бойни кораби във въздуха, за да убиват хора, да се сдобиват с оръжия, да се сдобиват с технологии, които се използват като оръжия", заяви специалният докладчик на ООН Том Андрюс. "Всичко, което светът може да направи, за да спре тези материали да попадат в ръцете на хунтата, може да спаси човешки животи."

Андрюс заяви, че отговорът на международната общност към Мианмар не е бил нито целенасочен, нито стратегически, за разлика от "координирания" подход, наблюдаван при нахлуването на Русия в Украйна.

Оцелелите, които загубиха семействата си при нападението миналия вторник, питат колко още хора трябва да загинат, преди да бъдат предприети подобни действия.

"Искаме да ни окажете практическа помощ. Колко от нас ще трябва да умрат? Колко дълго трябва да страдаме?" - казва роднина от Сагаин, който е загубил много членове на семейството си при удара.

"Моля, не ни изоставяйте", моли той.