Навсякъде има викащи хора и тела: Ужасяващите последици от въздушния удар в Мианмар

Р однините все още възстановяват овъглените тела и крайници на жертвите, загинали при военен въздушен удар по село в централната част на Мианмар в сряда, ден след най-смъртоносната атака в страната, откакто хунтата завзе властта с преврат преди две години. Това информира CNN.

Очевидец, който се е скрил в тунел по време на нападението, описва сцената на ужас, когато се е приближил до мястото на военния въздушен удар - умиращи деца, крещящи жени и трупове, струпани на земята.

Според активистката група Kyunhla, която е била на мястото на инцидента, най-малко 100 души, включително жени и деца, са загинали, след като във вторник военната хунта на Мианмар е бомбардирала градчето Канбалу в централната област Сагаинг. Групата заяви, че най-малко 20 деца са загинали при удара, а 50 души са били ранени.

Около 300 души са се събрали в село Пазиги рано сутринта във вторник, за да отпразнуват откриването на офис на местната администрация, съобщи очевидец за CNN при условие за анонимност, тъй като се страхува от отмъщение. Семейства са пътували от близките села за събитието, на което са предлагани чай и храна и което съвпада с началото на празненствата по случай новата година в Тингиян.

Ожесточени боеве между военни и бунтовници в Мианмар

Подобно на голяма част от Сагаин, районът не е под контрола на военната хунта. Новата градска управа се открива под ръководството на правителството на националното единство в сянка (ПНЕ), за хората, като част от съпротивата срещу хунтата.

"Не сме имали никакво предупреждение", казва очевидецът. "Повечето от жителите на селото бяха вътре в събитието, така че не забелязаха самолета".

Малко преди 8 ч. сутринта самолет на хунтата бомбардира селото, в което се провеждаше церемонията, съобщават очевидецът и местните медии. След това хеликоптер Ми35 е кръжал и е стрелял по селото няколко минути по-късно, казва очевидецът пред CNN.

"Когато пристигнах на мястото, се опитахме да търсим все още живи хора", каза той. "Всичко беше ужасно. Хората умираха (докато ги транспортираха) на мотоциклети. Деца и жени. Някои загубиха главите си, крайниците си, ръцете си. Видях плът по пътя."

Очевидецът разказва, че е видял десетки тела след нападението, включително деца на петгодишна възраст. Той казва, че при удара е загубил четирима членове на семейството си, а сред загиналите е и малко дете от неговото село.

"Видях много хора, които идваха на мястото на инцидента, за да търсят децата си, плачеха и крещяха", каза той.

Около 17:30 ч. самолетите на хунтата се върнали и обстрелвали същото място, което са бомбардирали сутринта, казва той.

Видеозаписи и снимки от последствията, показани на CNN от свидетели и местна активистка група, показват също тела, някои от които обгорени и на парчета, както и разрушени сгради, превозни средства и отломки.

Говорителят на хунтата на Мианмар генерал-майор Зау Мин Тун потвърди въздушния удар по село Пазиги и заяви, че ако е имало жертви сред цивилното население, то е било, защото те са били принудени да помагат на "терористите", съобщи Ройтерс.

Хунтата е определила НУГ и съпротивителните групи, известни като Сили за защита на народа в страната, като терористи.

"Ние започнахме атаката срещу тях. Бяхме информирани, че PDF са били убити по време на това събитие при атаката. Те се противопоставят на нашето правителство."

Heartbroken by the latest aerial massacre in Sagaing. The Myanmar junta continues to commit brutal atrocities, killing at least 50, including children. I implore the UN: how many more massacres must occur before you take action? How much longer will our people suffer under this? pic.twitter.com/ya3XGS1J77