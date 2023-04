Ожесточени боеве между военни и бунтовници в Мианмар

О жесточени боеве между военните в Мианмар и въоръжени етнически бунтовници принудиха хиляди местни жители да избягат, прекосявайки границата на страната с Тайланд, предаде Ройтерс, като се позова на съобщения на официални тайландски представители и медии.

Over 3000 war avoiding #Myanmar people are stranded on Thailand due to the war at Myawaddy city( #Myanmar -Thai border land), Karen State, Myanmar. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/PWh6avkGgd

Около 5000 души, много от които жени и деца, са преминали границата и са потърсили убежище в тайландската провинция Так, където са били настанени във временни места за настаняване, съобщиха тайландски официални представители.

"Много хора прекосиха границата от вчера насам, а някои все още чакат да преминат от страната на Мианмар. Хората нямат достатъчно питейна вода, нито тоалетни засега", каза пред Ройтерс служител на благотворителна организация, пожелал да запази анонимност.

Според съобщения в местни тайландски медии сблъсъците са започнали, когато бунтовници в южната провинция Карен в Мианмар са нападнали военен граничен пост.

STAGGERING:



17.6 million in #Myanmar need aid,

1.3 million displaced SINCE COUP.

48,500 homes TORCHED,

DISPLACED: 75% in Sagaing. A third of Karenni, 20% of Chin, & 13% of Sagaing

1 MILLION Rohingya in camps

330,000 internally displaced BEFORE COUP. https://t.co/43Pos1kGqR