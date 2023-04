Крайбрежни видове безгръбначни населяват Голямото тихоокеанско сметище

У чени откриха морски безгръбначни, които обикновено обитават крайбрежните райони на западната част на Тихия океан, да живеят и да се размножават в т.нар. Голямо тихоокеанско сметище, разположено между Хаваите и Калифорния, предаде ДПА.

Изследователите са идентифицирали десетки видове, традиционно срещани в крайбрежните местообитания, да живеят и да се размножават в плаващите пластмасови отпадъци в открито море. Констатациите им са публикувани в изданието "Нейчър еколъджи енд еволюшън".

Scientists have found thriving communities of coastal creatures, including tiny crabs and anemones, living thousands of miles from their original home on plastic debris. https://t.co/YhCuuPIQyU

Въпреки че има данни за "плаване" на морски видове още от 19-и век, ролята на естествените салове е ограничена заради разграждането на материали в морето в рамките на месеци или няколко години. От друга страна обаче пластмасовите отпадъци осигуряват по-устойчива повърхност.

Учените са събрали 105 плаващи пластмасови отпадъци от Голямото тихоокеанско сметище и са идентифицирали 484 морски безгръбначни организми върху боклуците - 80 процента от тях са видове, които обикновено се срещат в крайбрежните местообитания.

Изследователите констатират също, че броят на членестоногите и мекотелите, забелязани върху пластмасовите отпадъци, е три пъти по-голям от този на пелагичните видове, които обикновено се намират в открития океан.

Marine animals that usually only live in coastal areas of the western Pacific Ocean have been found living and reproducing on plastic debris on the high seas, in the Great Pacific Garbage Patch, according to a new study published Monday. https://t.co/pv2JfQu2fH