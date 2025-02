Кой е предоставил най-голяма помощ на Украйна?

П резидентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ могат да си възвърнат 500 милиарда долара от Украйна, но дори ако страната използва всичките си запаси от редкоземни метали, това би било крайно недостатъчно.

Това посочва Ед Конуей - журналист и автор в областта на икономиката.

Колко са предоставили САЩ, Великобритания и останалите западни страни на Украйна като помощ от началото на руската инвазия? И има ли изобщо шанс те да си върнат част от тези средства?

Това са големи въпроси, които вероятно ще доминират в дискусиите през следващите месеци, докато Доналд Тръмп оказва натиск върху украинските лидери за сделка за прекратяване на войната, посочва Конуей за Sky News.

Коя държава е дала най-много на Украйна?

Отговорът зависи от това какво точно се смята за помощ.

Ако разглеждаме само военната подкрепа от 2022 г. насам, САЩ са предоставили 64 милиарда евро, докато европейските държави (включително Великобритания) са отпуснали 62 милиарда евро, пише Ед Конуей.

Но ако включим и хуманитарната и финансовата помощ, Европа изпреварва САЩ със 132 милиарда евро срещу 114 милиарда евро от американската страна, посочва журналистът.

Разгледани поотделно, нито една европейска държава не се доближава до САЩ по обем на отпуснатата помощ, смята Конуей.

Все пак простото сравнение на суми не дава точна представа за икономическото бреме, което тази помощ представлява за всяка страна, допълва той.

Ако измерим помощта като процент от БВП, САЩ са отделили 0,5% от БВП – почти същия процент като Великобритания, обяснява журналистът на Sky News.

От тази гледна точка най-щедри са Дания, Естония и останалите балтийски държави, които са предоставили помощ в размер на около 2% от своя БВП – значително по-голям дял спрямо техния финансов капацитет, посочва Ед Конуей.

Въпреки това, ако сравним помощта за Украйна със средствата, изразходвани в предишни конфликти, тя изобщо не достига същите мащаби.

Програмата Lend-Lease през Втората световна война, помощта по време на войните във Виетнам и Корея, както и дори разходите за Първата война в Залива, са били значително по-големи от настоящите разходи за Украйна, пише Конуей.

Това важи не само за САЩ, но и за Великобритания, Германия и Япония, които са отпуснали много повече средства за Кувейт и засегнатите страни по време на конфликта в Персийския залив.

Въпреки това е ясно, че САЩ и техните съюзници са вложили огромни ресурси в подпомагането на Украйна, коментира журналистът.

Могат ли редкоземните метали на Украйна да изплатят дълга към САЩ?

Напоследък Тръмп твърди, че САЩ могат да си върнат 500 милиарда долара чрез приходи от минно дело и добив на редкоземни метали в Украйна.

На пръв поглед това твърдение изглежда съмнително.

Редкоземните метали са специфични химични елементи, които имат ограничено, но важно приложение в електрониката и военната индустрия.

Глобалният пазар за тези ресурси обаче е относително малък, което прави невъзможно дори Украйна да стане основен производител и да генерира толкова големи приходи.

Освен това, макар че Украйна действително разполага с някои находища на редкоземни елементи, те дълги години са оставали неизползвани.

Причината?

Добивът им е изключително скъп, а никой не е намерил начин да ги извлича с печалба.

Дори ако приемем, че това може да се промени, Украйна пак би била малък играч на глобалния пазар на редкоземни метали, категоричен е Конуей.

Какви други ресурси има Украйна?

Ако Тръмп е имал предвид не само редкоземни метали, но и така наречените "критични минерали" (което е по-широка категория), в страната има още няколко обещаващи находища.

Например:

Стар завод за алуминий, който преди това е бил собственост на руския олигарх Олег Дерипаска.

Голямо находище на литий, което, ако бъде напълно разработено, би могло да се превърне в най-голямата литиева мина в Европа.

Но дори с тези ресурси, Украйна остава сравнително малък играч в глобалния добив на литий.

Това не означава, че страната няма икономически потенциал, но приходите ѝ няма да са достатъчни, за да компенсират исканите от Тръмп 500 милиарда долара, твърди Конуей.

Най-ценните украински ресурси са в рускоокупирани територии

Украйна разполага и с огромни запаси от въглища в Донбас, както и значителни находища на желязна руда в южните части на страната, посочва авторът на Sky News.

Проблемът?

Тези ресурси се намират в зони, окупирани или контролирани от Русия.

От украинска гледна точка това е важен момент. Макар и старомодни, въглищата и желязната руда остават доходоносни и могат да генерират значителни финансови приходи, пише Конуей.

Ако Тръмп наистина търси икономически път за „връщане“ на средствата, традиционните индустриални ресурси на Украйна могат да бъдат по-реалистична опция от редкоземните метали, коментира той.

Но дали страната ще бъде в състояние да контролира тези ресурси, зависи от изхода на войната – и от това дали западните съюзници ще продължат да я подкрепят, обобщава Ед Конуей.

