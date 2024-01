Дисидент от ранга на Сахаров: Кой беше Виктор Файнберг

"Виктор беше изключително страстен човек, приемаше всичко много близо до сърцето си. Някой беше написал за него, че чувства чуждата болка като своя - точно както са описвали навремето и Андрей Сахаров", разказва за известния руски дисидент Виктор Файнберг неговата дългогодишна позната - публицистката Татяна Янкелевич.Това съобщи Deutsche Welle .

В самия край на живота си той участва в протестни акции срещу руското нахлуване в Украйна, а много преди това - още през 1968 година - се включва в известната демонстрация на 25 август на Червения площад в Москва срещу навлизането на съветските войски в Чехословакия. Тогава протестиращите издигат плакати с надписа „За вашата и за нашата свобода".

Дисидентът Виктор Файнберг е сред лидерите на правозащитното движение в СССР. Умира точно преди една година на 92-годишна възраст във Франция, където е живял в емиграция.

Воден от хуманистични идеали

Животът му е дълъг и пълен с обрати: след участието му в демонстрацията през 1968 година е настанен в психиатрична болница в Ленинград, където остава пет години. Както казва за него Янкелевич - не се е боял да рискува живота си заради хуманистичните и човешки идеали.

Виктор Файнберг е филолог по образование. До лятото на 1968 година той работи като екскурзовод, докато участието му в демонстрацията на Червения площад не преобръща живота му изцяло. По време на задържането му силите на реда избиват предните му зъби и КГБ търси начини да избегне появата на Файнберг в съдебната зала - решение се намира с настаняването му в психиатрична болница (този вид решения са можели да бъдат взимани от съда без присъствието на лицето и без право на обжалване пред по-висша инстанция).

Remember the heroes who stood against communism. Remember Viktor Fainberg, may he rest in peace. https://t.co/ykusRxYMi5

Бягството от СССР

Докато Файнберг е на "лечение", благодарение на лекаря Лев Петров информацията за обявената от пациента гладна стачка стига на Запад - западните радиостанции съобщават за нея в новините си и на болницата ѝ се налага да смекчи условията. Помощ на Файнберг оказвала и психиатърката от болницата Марина Вайханская, което става причина за нейното уволнение, но и помага за освобождаването на Файнберг - през 1974 година двамата се женят и емигрират от СССР. Вече далеч от Съветския съюз Файнберг инициира създаването на "САРА" - Campaign Against Psychiatric Abuses for Political Purposes (кампания срещу психиатричните злоупотреби за политически цели).

“In Red Square, on Aug. 25, 1968, those phenomenally brave citizens of the Soviet Union waved Czechoslovakian flags…One of those placards said, ‘For Your Freedom and Ours!’ True then, true now…I wish I could say to Viktor Fainberg: Thank you.”

https://t.co/07OHuoxYpQ