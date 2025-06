Кралица Максима: Модна икона с позиция, която разчупва кралските традиции

К ралица Максима на Нидерландия привлече всички погледи в ефектен зелен тоалет, когато заедно със съпруга си, крал Вилем-Александър, посрещнаха президента Доналд Тръмп и други световни лидери с кралско достойнство на срещата на върха на НАТО. Това посочва New York Post .

(Във видеото: Какви са очакванията от срещата на НАТО в Хага)

Кралската двойка сияеше, докато приветстваше държавни и правителствени ръководители от 32 страни, включително Тръмп, френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър, във форума World Forum в Хага, като това бе първият път, в който Нидерландия е домакин на среща на върха на НАТО.

Във вторник, модната и винаги елегантна кралица, родена в Аржентина, засенчи някои от най-влиятелните фигури в света, впечатлявайки с ефектния си, свободно падащ тоалет по време на традиционната снимка от срещата.

Майка на три деца, Максима е известна със своя пъстър моден вкус и е бивш инвестиционен банкер в Ню Йорк, а навремето бе наричана "най-интересната" кралска особа в Европа.

Максима се запознава с бъдещия си съпруг, тогава престолонаследник Вилем-Александър, на парти в Испания през 1999 г., докато работи като икономист в Deutsche Bank в Ню Йорк.

Тяхната връзка преминава през изпитание, когато нидерландските медии разкриват, че бащата на Максима е бил министър в правителството на аржентинската военна хунта по време на зловещата "Мръсна война".

Бившата кралица Беатрикс, която сама е преминала през обществено неодобрение заради брак с бивш член на "Хитлерюгенд", дава благословията си за брака на сина си, като определя Максима като "интелигентна, съвременна жена".

Кралят, който днес е на 58 години, се възкачва на трона през 2013 г., една година след брака им, а нидерландската кралица бързо печели популярност с харизмата си, остроумието и силната си работна етика.

Queen Maxima went over the top. Way over the top. Completely inappropriate in terms of colour as well as style.

If it's not a gala, there is no reason to represent her obedient servants dressed like this.

pic.twitter.com/EPRWqlYAuP