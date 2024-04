Започна излъчването на сериал за живота на кралица Максима

З апочна излъчването на сериала за живота на нидерландската кралица Максима, съпруга на крал Вилем-Александър, съобщи АФП. Първият епизод на телевизионната продукция "Максима" беше излъчен през уикенда.

Смята се, че над 700 000 зрители са гледали епизода, който е приет добре и от публиката, и от критиката.

Сериалът се разпространява от стрийминг платформата "Видеоланд" (Videoland). Първият сезон ще включва шест епизода.

Premiere of Máxima, the Dutch answer to The Crown, is celebrated with renewal for second series – as Queen Máxima herself dazzles at state banquet in Amsterdam https://t.co/3LpluJWOKM pic.twitter.com/SHobaDuYEG

Кралица Максима е родена през 1971 г. в Буенос Айрес, Аржентина. Първият сезон ще приключи с годежа между нея и нидерландския престолонаследник. Главните роли се изпълняват от Мартин Лакемайер и Делфина Чавес. Любовните сцени между двамата актьори предизвикаха множество коментари в социалните мрежи. Все едно гледаме родителите си като млади, коментира ежедневникът "Алгемен дагблат" (AD).

Кралица Максима е дъщеря на аржентински министър, който е част от управлението на диктатора Хорхе Рафаел Видела.

Move over The Crown, here comes Maxima, the Dutch answer to the popular series charting the British Royal Family which will recount the love story between King Willem-Alexander of the Netherlands and Queen Maxima. | @News24Artshttps://t.co/lfK1bjjEQ9