Коя е Виктория Стармър, следващата "първа дама" на Великобритания

Л ейди Виктория Стармър ще се подготвя да се премести на „Даунинг стрийт.“

Съпругът ѝ сър Киър Стармър е достигнал магическото число от 326 места и ще стане следващият министър-председател на страната.

Лейди Стармър никога не е давала интервю - и според Киър това няма да се промени.

В речта си, след като овладя избирателния район Холборн и Сейнт Панкрас, той ѝ благодари за подкрепата.

За разлика от съпругата на Риши Сунак, Акшата Мурти, която го представи с реч на конференцията на торите и даде интервю за камерата на Grazia, в което разказа за домакинската работа и любимите си семейни занимания, не виждаме и не чуваме често съпругата на лидера на лейбъристите.

Тук ще разгледаме отблизо какво знаем за следващата "първа дама" на Обединеното кралство.

Подобно на съпруга си, лейди Стармър е завършила „Право“ и двойката се запознава по време на работа. Сега тя работи в областта на трудовата медицина в Националната здравна служба - роля, която обича, казва сър Киър в интервю за Sunday Mirror.

„Работата ѝ дава възможност да се запознае с работата на здравната служба“, казва той.

Покрай вълната от публикации в пресата относно това защо лейди Стармър не е виждана по време на предизборната кампания, сър Киър сподели тяхна обща снимка по време на турнето на Тейлър Суифт "Eras Tour" в Лондон.

Политическият редактор на "Скай нюз" Бет Ригби заяви в подкаста "Електорална дисфункция", че изглежда е имало елемент на "хореография" на снимката.

"Мисля, че може би е имало нещо, което просто да напомни на всички, че той е щастливо женен за Вик... просто я вмъкна по начин, който беше наистина сдържан, но много, много ясен", каза тя.

Бившата съветничка на лейбъристите Айша Хазарика заяви в подкаста, че начинът, по който двойката е подходила към тази кампания, показва отдалечаване от позицията на "80-те години": "Аз съм мъжът, а ето я моята политическа съпруга трофей".

Това отразява факта, че тя е "модерна, професионално утвърдена жена със собствено право", каза тя.

