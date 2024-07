Интригуващият живот на Киър Стармър, следващият премиер на Великобритания

Т ой беше адвокат, който защитаваше анархисти вегани, преди да преследва терористи от името на британската корона. Той беше редактор на списание в младостта си. Той беше антимонархист, който след това беше посветен в рицар като „сър Киър“ и сега ще се среща с краля веднъж седмично.

Всичко това създава сложна, объркана история от реалния живот. Също така е трудно да се предвиди какъв премиер ще бъде Киър Стармър.

Един от неговите биографи признава, че Стармър е „труден за определяне“ .

The intriguing real-life story of Keir Starmer, U.K.’s next prime minister https://t.co/M59M5D2neY — The Washington Post (@washingtonpost) July 4, 2024

61-годишният Стармър използва тази неяснота в своя полза. Хората са успели да проектират върху него това, в което искат да вярват. Дълго време той дори се облагодетелства от слуховете, че е вдъхновението за Марк Дарси/Колин Фърт, градски герой-адвокат по правата на човека в книгите и филмите „Бриджит Джоунс“, но не е.

Да бъдеш много неща за много хора може да е помогнало на Стармър да постигне голяма победа в четвъртък. Неговата лявоцентристка социалдемократическа Лейбъристка партия се завръща на власт след 14 години, докато избирателите прогониха консерваторите в опозицията.

Но какъв всъщност е мандатът на Стармър, освен неговия очевиден предизборен лозунг „Промяна“?

Стармър не даде интервюта в чуждестранната преса по време на тези избори. Това е типично за партийните лидери. Но близки колеги също го наричат ​​„много личен човек“. Той има жена, Виктория, и две деца в тийнейджърска възраст, чиито имена никога не е публикувал, и котка, чието име той е готов да разкрие като Джоджо. Той изрази безпокойство от въздействието, което преместването на "Даунинг стрийт" ще има върху семейството му.

Той не е светкавичен политик. Като оратор той не е Уинстън Чърчил. Но приятелите му казват, че може да бъде безмилостен, което може да е нещото, от което една залитаща Великобритания се нуждае.

Congratulations, @Keir_Starmer, on a historic U.K. election victory.



Lots of work ahead to build a more progressive, fair future for people on both sides of the Atlantic. Let’s get to it, my friend. pic.twitter.com/QWlNF9NYcJ — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 5, 2024

Избори в Обединеното кралство през 2024 г

Британската Лейбъристка партия ще се завърне в правителството след убедителна победа на общите избори и вследствие на това историческо поражение за управляващите консерватори след 14 години на власт и безброй скандали. Петък ще бъде ден на преход, като Киър Стармър ще стане следващият министър-председател на Обединеното кралство.

„Той е много, много мотивиран, доста неумолим“, каза Том Болдуин, журналист и бивш лейбърист, който наскоро публикува добре приета биография на Стармър.

„Той има прекалено широк поглед върху способността си да донесе промяна. Той няма да вдъхновява хората с големи речи. Това, което той може да направи, е да поправи нещата."

Корените на Стармър от работническата класа

Стармър ще бъде лидерът на най-работническата класа на Великобритания от едно поколение – идващ след министър-председател, който по някои показатели беше по-богат от кралските особи.

По време на кампанията Стармър се представи, като каза: „Майка ми беше медицинска сестра, баща ми беше производител на инструменти.“ Той разказа как е израснал с неплатени сметки и прекъснат телефон. Семейството не е пътувало в чужбина.

Стармър постигна добри резултати на тестовете и влиза в елитна гимназия. Той беше първият от рода си, който посещава университет - първо "Лийдс", а след това една година в "Оксфорд".

Thank you, Holborn and St Pancras, for putting your trust in me again.



Change begins right here. pic.twitter.com/XZfi5OIoyH — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 5, 2024

Той каза, че иска да помогне на млади семейства да получат първата си ипотека, знаейки, че скромният двуфамилен дом на родителите му „беше всичко за моето семейство – даде ни стабилност и вярвам, че всяко семейство заслужава същото“.

Стармър казва, че баща му се е чувствал „много неуважаван“ заради работата си във фабрика, че е бил емоционално дистанциран. Стармър казва, че самият той като баща се опитва „да отдели наистина ценно време за децата“. Той се опитва да приключи работа в петък в 18:00 ч. Въпреки че самият той е атеист, той каза, че те често правят Шабат вечеря в съответствие с еврейското наследство на съпругата му.

Стармър като адвокат

Колеги, които са познавали Стармър преди влизането му в политиката, казват, че улики за това как той ще управлява могат да бъдат намерени в удължената му глава от живота като адвокат.

Казват, че той никога не е бил „адвокат на съдебните заседатели“ – кинематографичният защитник, който изнася пламенни заключителни аргументи – а „адвокат на съдията“, който изгражда делото с прецедент, закон и факти. Наистина, когато той представляваше опозицията по време на седмичните въпроси на министър-председателя в Камарата на общините, стилът на Стармър често беше описван като „криминалистичен“. Кръстосаният му разпит успя да разсее дори нахакаността на Борис Джонсън.

В началото на кариерата си Стармър се присъединява към Doughty Street Chambers, известен с това, че поема големи, противоречиви дела за човешки права. Той се бори срещу смъртното наказание в страните от Британската общност - защитавайки, както се изразиха таблоидите, „убийци на бебета и убийци с брадва“. Той беше част от правен екип, който накара Конституционния съд на Уганда да анулира присъдите на всички 417 души, осъдени на смърт.

Стармър също работи безвъзмездно за двама вегани анархисти, които раздавали листовки, обвиняващи "Макдоналдс" в ниски заплати, жестокост към животните и подкрепа за обезлесяването. Производителят на бургери ги съди за клевета, а делото и множеството му обжалвания продължиха десетилетие, една от най-дългите съдебни битки в британската история. Завърши със своеобразно равенство.

Стармър изненада — и разстрои — някои от колегите си по правни въпроси, когато стана главният прокурор на страната.

Той ръководи първото британско преследване на терористи от "Ал Кайда". Той повдигна обвинения срещу политици, замесени в експлозивен скандал с разходите, разкрит за първи път от пресата. Той и неговите прокурори бяха обвинени в грубо пристрастие, когато се спуснаха тежко в арестите и обвиненията за хора, които се разбунтуваха в Лондон, след като чернокож мъж на име Марк Дъган беше застрелян от полицията през 2011 г.

🚨 BREAKING: Keir Starmer's victory speech



"We did it.... change begins now"



"I will govern for every single person in this country" pic.twitter.com/8qb1CQVAiX — Politics UK (@PolitlcsUK) July 5, 2024

Неговото рицарско звание дойде през 2014 г. като признание за работата му за Кралската прокуратура.

В биографията на Болдуин, бившият партньор на Стармър, Филипа Кауфман, казва, че „законът никога нямаше да бъде достатъчен за него“.

Стармер като политик

Стармър не влезе в изборната политика, докато не навърши 52 години. Това беше само преди девет години, в страна, в която много членове на парламента започнаха да планират издигането си на власт още в университетските дни.

Той бе избран да представлява лондонския квартал Холборн и Сейнт Панкрас през 2015 г. и служи като „министър в сянка“ в опозицията, като се има предвид неблагодарната работа да преговаря за нестабилната позиция на лейбъристите относно Брекзит.

Стармър беше против напускането на Европейския съюз, но много лейбъристки избиратели бяха за това. Неразгадаемият компромис на партията беше, че тя не е нито за Брекзит, нито против него а иска втори референдум. Тази каша - и Стармър също - вероятно са допринесли за колосалната загуба на лейбъристите от консерваторите през 2019 г.

Но след тези избори лидерът на Лейбъристката партия Джеръми Корбин отпадна, а Стармър влезе. Той се зае да преобразува Лейбъристката партия.

Критиците, които бяха победени от Стармър във вътрешнопартийни сбивания, го наричат ​​опортюнист. Неговите съюзници му приписват прочистването на членовете, които са допринесли за общественото усещане, че лейбъристите имат „проблем с антисемитизма“.

„Това, което Кейр направи, е да отнеме всички леви части от Лейбъристката партия“, каза пред Би Би Си бизнесменът милиардер Джон Каудуел, преди това голям дарител на торите. „Той излезе с брилянтен набор от ценности и принципи и начини за разрастване на Великобритания в пълно съответствие с моите възгледи като търговски капиталист.“

Лейбъристката партия подчерта подкрепата му.

Стармър като министър-председател

Поддръжниците на Стармър смеят да се надяват, че той ще бъде променящ се лидер – нещо като версия от 2024 г. на лейбъристкия премиер Тони Блеър, без багажа на войната в Ирак – ако не бъде отменен от дълбоките разделения в собствената му партия.

„Мисля, че той доказа, че е доста безмилостен по отношение на смяната на партията си“, каза Тони Травърс, политически експерт в Лондонското училище по икономика. Но ще пренесе ли тази безмилостност в правителството?

„Ще трябва да изчакаме и да видим“, каза Травърс.

В какво вярва Стармър? „Той вярва в прагматизма, в разработването на политика чрез решаване на проблеми, а не чрез голяма теория. И той не идва на масата с идеологически предпоставки“, каза Джош Саймънс, който ръководи центристкия мозъчен тръст Labor Together.

Стармър има своите критици в партията - по същата причина.

„Мисля, че той всъщност означава много малко“, каза Джеймс Шнайдер, бивш директор на стратегическите комуникации на лейбъристите и съюзник на Корбин.

„Той изглежда отразява идеите на хората около него“, каза Шнайдер. „Той се измести или беше изместен все повече и повече в позицията на властта“ и неговото правителство ще бъде опит да възстанови властта на властта, а не да я оспорва.

Критиците отляво подозират, че Стармър няма да бъде смел, а ще се стреми към меката среда.

Голяма част от фокуса му ще бъде върху вътрешната политика - опитвайки се да укрепи британската икономика и да отговори на усещането на хората, че ежедневните разходи са станали неуправляеми. Той иска да намали рязко нарастващите разходи за електричество – с нова държавна компания за екологични комунални услуги. Той иска да намали времето за чакане за медицински и зъболекарски прегледи.

Външната политика на Великобритания почти никога не се променя при ново правителство и Травърс каза, че външната политика ще остане „удивително непроменена“ от преминаването от управлението на консерваторите към лейбъристите. Стармър каза, че Великобритания ще остане силен член на НАТО; ще подкрепи Украйна във войната ѝ срещу Русия; и ще подкрепи правото на Израел да се защитава срещу "Хамас", като същевременно призовава за прекратяване на огъня.

Въпреки че Brexit се разглежда като провал и няма ентусиазъм за нов референдум, Великобритания под ръководството на Стармър вероятно ще търси по-близки отношения с Европейския съюз.

Критиците описват Стармър като скучен. Той не е. Това, което ще бъде най-интересно - за Великобритания и света - е какво ще прави той сега, когато той и партията му имат власт.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase