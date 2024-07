Големият победител на изборите във Великобритания: Промяната започва от тук

Л идерът на британската Лейбъристка партия Киър Стармър заяви, че страната е гласувала за промяна и е време неговата партия да я осигури, съобщи Ройтерс.

Стармър направи изявления, след като стана ясно, че той печели в избирателния си район и си осигурява място в Камарата на общините на британския парламент.

„Тази вечер хората тук и в цялата страна се произнесоха и те са готови за промяна. Промяната започва от тук“, обяви Стармър.

