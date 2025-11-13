Свят

„Путин прави грешни сметки“ - Фон дер Лайен с остро послание от Брюксел

Председателят на ЕК представи три варианта за финансова подкрепа на Украйна, включително използване на замразени руски активи

13 ноември 2025, 10:33
„Путин прави грешни сметки" - Фон дер Лайен с остро послание от Брюксел
Урсула фон дер Лайен   
Източник: Getty Images

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи днес пред евродепутатите в Брюксел три възможности за продължаване на финансовата подкрепа на ЕС за Украйна. Очаква се през декември Европейският съвет да обсъди отново този въпрос и да приеме решение.

ЕС затяга хватката: Ако не конфискувате руските активи, отворете собствените си портфейли

Според Фон дер Лайен една от възможностите е ЕС да изтегли заем от финансовите пазари, втората възможност е това да направят държавите от ЕС на основата на междуправителствено споразумение, а третата е да се използва запорираното руско имущество за предоставяне на заем на украинската страна. По нейните думи третата възможност предвижда, ако Русия изплати обезщетения на Украйна за войната, Киев да върне заема.

Работим с Белгия и останалите държави от ЕС, каза Фон дер Лайен по повод сумата по запорираното руско имущество. Както е известно, в Белгия се съхранява основната част от блокираните от ЕС средства на руската държава. Според нея предоставянето на средства на Киев с използването на тези средства е най-добрият начин Русия да разбере, че времето не е на нейна страна.

ЕК отпуска още 1,5 млрд. евро за Украйна през следващите дниЕК отпуска още 1,5 млрд. евро за Украйна през следващите дни

Путин мисли, че с времето Русия ще постигне целите си на бойното поле, но това са грешни сметки, каза Фон дер Лайен. Всички искаме край на войната, но постигането на траен мир зависи от това Украйна да бъде силна и независима, добави тя. Предстоящата зима ще покаже бъдещето на войната, заради неуспехите си на бойното поле (руският президент Владимир) Путин тероризира украинците в навечерието на зимата с ударите по енергийна инфраструктура. Трябва да продължим да повишаваме цената за Русия да води война, настоя председателят на ЕК.

Източник: Кореспондент на БТА Николай Желязков    
Финансова подкрепа за Украйна Замразени руски активи Европейски съюз Война в Украйна Урсула фон дер Лайен Русия Заеми Обезщетения за война Европейска комисия Енергийна инфраструктура
