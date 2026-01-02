Уил Смит с нови сериозни обвинения – цигулар го съди за сексуален тормоз

Професионалният цигулар Брайън Кинг Джоузеф заведе дело срещу Уил Смит и компанията му Treyball Studios Management, Inc., като ги обвинява в сексуален тормоз, неправомерно уволнение и отмъщение, съобщава PEOPLE.

Жалбата е подадена във Висшия съд на Калифорния, окръг Лос Анджелис, във вторник, 30 декември, срещу 57-годишната звезда от „Bad Boys“.

Brian King Joseph, a professional violinist, is suing Will Smith and his company, Treyball Studios Management, alleging a series of retaliatory and discriminatory actions during a global music tour. https://t.co/JoAG4uGbly — FOX 32 News (@fox32news) January 2, 2026

В съдебните документи се твърди, че Смит „умишлено е подготвял и манипулирал г-н Джоузеф за по-нататъшна сексуална експлоатация“, след като го е поканил да се присъедини към световното му турне „Базирано на истинска история: 2025“ през ноември 2024 г.

В жалбата се описва предполагаема „травматична поредица от събития“, случили се през март 2025 г. по време на турнето. Джоузеф твърди, че е открил, че някой е влязъл в хотелската му стая в Лас Вегас без признаци на насилствено проникване. Като доказателства за „сексуална заплаха от насилие“ са посочени ръкописна бележка с надпис „Брайън, ще се върна... само ние“, придружена от нарисувано сърце и подпис „Стоун Ф“, както и „кърпички, бутилка бира, червена раница, бутилка лекарство за ХИВ с името на друго лице, обеца и документи за изписване от болница, принадлежащи на лице, непознато за Джоузеф“. Според жалбата музикантът се е „страхувал, че непознато лице скоро ще се върне в стаята му, за да извърши сексуални действия“ с него.

Will Smith Sued by Violinist Brian King Joseph for Sexual Harassment https://t.co/YKGRmFH1De — People (@people) January 1, 2026

„Твърденията на г-н Джоузеф относно моя клиент са неверни, безпочвени и безразсъдни“, заяви Алън Б. Гродски, адвокат на Смит, пред PEOPLE в изявление от 1 януари. „Те са категорично отречени и ние ще използваме всички налични законови средства, за да отговорим на тези твърдения и да гарантираме, че истината ще бъде изведена наяве.“

В жалбата се посочва още, че след като Джоузеф е съобщил за инцидента на персонала на хотела, на местна полицейска линия за неспешни случаи и на екипа по управление на турнето на Смит, член на този екип по-късно го е „посрамил“ и му е казал, че е уволнен. Според документа, на негово място е бил нает друг цигулар за същата позиция по време на турнето.

Джоузеф твърди, че инцидентът му е причинил „тежък емоционален стрес, икономически загуби, уронване на репутацията и други щети“, включително „ПТСР и други психични заболявания в резултат на уволнението“.

Музикантът, родом от Вашингтон, окръг Колумбия, участва в 13-ия сезон на „Америка има талант“ през 2018 г., където се класира сред финалистите в челната тройка. През декември 2024 г. той публикува видео в Instagram, на което свири на цигулка на сцена, като в описанието посочва, че това е първата вечер от турнето му със Смит.

Новата жалба идва след дело за 3 милиона долара, заведено на 1 декември от бившия сътрудник на Смит Билал Салам (известен още като брат Билал) срещу съпругата на носителя на „Оскар“ – Джейда Пинкет Смит, в което се твърди, че тя го е заплашила словесно. Съпрузите „са наистина ядосани и казват, че това са глупости“, коментира източник от развлекателния бранш пред PEOPLE, като определи Салам като „опортюнистичен човек, който се опитва да ги експлоатира“.

Световното турне на Уил Смит „Базирано на истинска история“ се проведе от юни до септември 2025 г., след издаването на едноименния му албум през март.