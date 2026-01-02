Свят

Уил Смит с нови сериозни обвинения – цигулар го съди за сексуален тормоз

В жалбата се описва предполагаема „травматична поредица от събития“, случили се през март 2025 г. по време на турнето „Базирано на истинска история“

2 януари 2026, 10:29
Уил Смит с нови сериозни обвинения – цигулар го съди за сексуален тормоз
Източник: Getty Images

Професионалният цигулар Брайън Кинг Джоузеф заведе дело срещу Уил Смит и компанията му Treyball Studios Management, Inc., като ги обвинява в сексуален тормоз, неправомерно уволнение и отмъщение, съобщава PEOPLE.

Жалбата е подадена във Висшия съд на Калифорния, окръг Лос Анджелис, във вторник, 30 декември, срещу 57-годишната звезда от „Bad Boys“.

В съдебните документи се твърди, че Смит „умишлено е подготвял и манипулирал г-н Джоузеф за по-нататъшна сексуална експлоатация“, след като го е поканил да се присъедини към световното му турне „Базирано на истинска история: 2025“ през ноември 2024 г.

В жалбата се описва предполагаема „травматична поредица от събития“, случили се през март 2025 г. по време на турнето. Джоузеф твърди, че е открил, че някой е влязъл в хотелската му стая в Лас Вегас без признаци на насилствено проникване. Като доказателства за „сексуална заплаха от насилие“ са посочени ръкописна бележка с надпис „Брайън, ще се върна... само ние“, придружена от нарисувано сърце и подпис „Стоун Ф“, както и „кърпички, бутилка бира, червена раница, бутилка лекарство за ХИВ с името на друго лице, обеца и документи за изписване от болница, принадлежащи на лице, непознато за Джоузеф“. Според жалбата музикантът се е „страхувал, че непознато лице скоро ще се върне в стаята му, за да извърши сексуални действия“ с него.

„Твърденията на г-н Джоузеф относно моя клиент са неверни, безпочвени и безразсъдни“, заяви Алън Б. Гродски, адвокат на Смит, пред PEOPLE в изявление от 1 януари. „Те са категорично отречени и ние ще използваме всички налични законови средства, за да отговорим на тези твърдения и да гарантираме, че истината ще бъде изведена наяве.“

В жалбата се посочва още, че след като Джоузеф е съобщил за инцидента на персонала на хотела, на местна полицейска линия за неспешни случаи и на екипа по управление на турнето на Смит, член на този екип по-късно го е „посрамил“ и му е казал, че е уволнен. Според документа, на негово място е бил нает друг цигулар за същата позиция по време на турнето.

Джоузеф твърди, че инцидентът му е причинил „тежък емоционален стрес, икономически загуби, уронване на репутацията и други щети“, включително „ПТСР и други психични заболявания в резултат на уволнението“.

Музикантът, родом от Вашингтон, окръг Колумбия, участва в 13-ия сезон на „Америка има талант“ през 2018 г., където се класира сред финалистите в челната тройка. През декември 2024 г. той публикува видео в Instagram, на което свири на цигулка на сцена, като в описанието посочва, че това е първата вечер от турнето му със Смит.

Новата жалба идва след дело за 3 милиона долара, заведено на 1 декември от бившия сътрудник на Смит Билал Салам (известен още като брат Билал) срещу съпругата на носителя на „Оскар“ – Джейда Пинкет Смит, в което се твърди, че тя го е заплашила словесно. Съпрузите „са наистина ядосани и казват, че това са глупости“, коментира източник от развлекателния бранш пред PEOPLE, като определи Салам като „опортюнистичен човек, който се опитва да ги експлоатира“.

Световното турне на Уил Смит „Базирано на истинска история“ се проведе от юни до септември 2025 г., след издаването на едноименния му албум през март.

Уил Смит Брайън Кинг Джоузеф сексуален тормоз неправомерно уволнение съдебно дело световно турне цигулар Treyball Studios Лос Анджелис отмъщение
Последвайте ни

По темата

„Като трагедията в Индиго“: Българин разказва за пожара с 40 жертви в Швейцария

„Като трагедията в Индиго“: Българин разказва за пожара с 40 жертви в Швейцария

„Ако имаше това дупе, и ти щеше да си гола!“: Дженифър Лопес отговори на критиките за възрастта си

„Ако имаше това дупе, и ти щеше да си гола!“: Дженифър Лопес отговори на критиките за възрастта си

Туристи в опасност: Планините са студени и ветровити, спасителна акция в Рила

Туристи в опасност: Планините са студени и ветровити, спасителна акция в Рила

Кой е вашият късметлийски цвят за 2026 г. според месеца на раждане

Кой е вашият късметлийски цвят за 2026 г. според месеца на раждане

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
5 породи котки, които обичат зимата

5 породи котки, които обичат зимата

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 7 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 7 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 7 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 7 дни

Виц на деня

- Между скандал с жена или с тигър, какво бихте избрали? – Сибирски или бенгалски?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разкриха изненадващи детайли за любимите храни на Доналд Тръмп

Разкриха изненадващи детайли за любимите храни на Доналд Тръмп

Свят Преди 8 минути

Нова статия за здравето на президента отново извади на дневен ред предпочитанията му към бързото хранене

Тежка катастрофа в Павел баня: 21-годишен се бори за живота си

Тежка катастрофа в Павел баня: 21-годишен се бори за живота си

България Преди 30 минути

Автомобилът му се е блъснал в бетонна основа на ограда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“

След имотна измама в София: Жена с психично заболяване успя да върне жилището си

След имотна измама в София: Жена с психично заболяване успя да върне жилището си

България Преди 2 часа

64-годишната Любомила от София си върна единия от апартаментите, който беше присвоен от мъж, правил се на влюбен в нея

"Не ми се меси в работата": Мъж остана без книжка два пъти след фалшиво положителен тест за наркотици

"Не ми се меси в работата": Мъж остана без книжка два пъти след фалшиво положителен тест за наркотици

България Преди 2 часа

Първият случай е от края на ноември 2024 година

Протестиращи в Иран

„Не стреляйте по народа“: Бивш пилот отправи силно послание към иранската армия

Свят Преди 2 часа

Разрастващите се протести, предизвикани от влошаващото се икономическо положение на Иран, вчера обхванаха и селските райони на Ислямската република, а броят на жертвите при сблъсъците достигна най-малко седем души

Барът в Кран Монтана, в който загинаха десетки хора навръх Нова година, е ограден с полицейски ленти

След ада в Швейцария: Жертвите са обгорели до неузнаваемост, идентификацията ще отнеме дни

Свят Преди 3 часа

Причините за пожара в бар в курорта Кран Монтана все още не са изяснени

Данъчни декларации след приемане на еврото – какво трябва да знаем

Данъчни декларации след приемане на еврото – какво трябва да знаем

България Преди 3 часа

С въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. всички данъци, такси и други плащания към държавата и общините трябва да се извършват в евро

Проблеми с еврото: Таксиметрови апарати в София „надуват“ километри и цени

Проблеми с еврото: Таксиметрови апарати в София „надуват“ километри и цени

България Преди 3 часа

Минималните тарифи се повишават, а шофьорите ще приемат плащания в двете валути

Томи Лий Джоунс с дъщеря си Виктория

Трагедия в Холивуд: Дъщерята на Томи Лий Джоунс е открита мъртва в хотел

Свят Преди 4 часа

Виктория Кафка Джоунс беше само на 34 години, все още не са ясни причините за смъртта ѝ

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

България Преди 4 часа

Еврозоната и кредитите тласкат нагоре цените

Празник е! Имен ден имат хората с тези чудни имена

Празник е! Имен ден имат хората с тези чудни имена

България Преди 4 часа

Православната църква почита свети папа Силвестър и преподобния Серафим Саровски

С колко ще поскъпне техниката през 2026 г.

С колко ще поскъпне техниката през 2026 г.

Технологии Преди 4 часа

ИТ индустрията започва новата година с очаквания за скок на цените на потребителската електроника. Основната причина е недостигът на чипове за памет и съхранение на данни, причинен от бума на AI

Слънчево и ветровито в петък, после рязко застудяване

Слънчево и ветровито в петък, после рязко застудяване

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Мъж уби брат си и удари племенника си с брадва в Тетевенско

Мъж уби брат си и удари племенника си с брадва в Тетевенско

България Преди 13 часа

Племенникът на задържания е настанен в болница за лечение

Защо таксиметрови апарати отчитат двойни суми

Защо таксиметрови апарати отчитат двойни суми

Свят Преди 13 часа

Според производител причината е технически проблем

Пожар изпепели историческа църква в центъра на Амстердам

Пожар изпепели историческа църква в центъра на Амстердам

Свят Преди 14 часа

Много жители на района бяха евакуирани

Всичко от днес

От мрежата

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Пинк посрещна Нова година в болница

Edna.bg

Ето кой празнува днес своя имен ден

Edna.bg

Левски обяви кога дава старт на зимната си подготовка

Gong.bg

Ботев Пловдив обяви кога започва зимна подготовка

Gong.bg

Евакуират с хеликоптер от хижа в Рила жена с измръзване на краката

Nova.bg

Има ли опити магазините да се ползват като обменни бюра след приемане на еврото

Nova.bg