Основното израелско международно летище ще остава затворено

О сновното израелско международно летище ще остане затворено до второ нареждане, докато военните действия между Иран и Израел продължават, съобщи днес ръководството на летището, цитирано от Асошиейтед прес.

(Във видеото: Милен Керемедчиев с коментар за ситуацията в Близкия Изток)

❌🇮🇱🇮🇷 BREAKING: ISRAEL has been forced to SHUT DOWN BEN GURION AIRPORT until further notice. pic.twitter.com/UWc46I0chv