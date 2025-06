Папата и Туск призовават за разум между Израел и Иран

К онфронтацията между Иран и Израел тласка света към глобален конфликт, предупреди в публикация в социалната мрежа "Екс" полският премиер Доналд Туск.

(Във видеото: Милен Керемедчиев с коментар за ситуацията в Близкия Изток)

"Противопоставянето между Израел и Иран се развива към пълномащабна война в региона, която може да дестабилизира целия свят. От Втората световна война насам не сме били толкова близо до глобален конфликт", написа той.

Туск призова САЩ и Европа да обединят усилията си за спиране на по-нататъшната ескалация. "Все още не е твърде късно", подчерта той.

