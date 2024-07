КНРД осъди остро декларацията от срещата на върха на НАТО

С еверна Корея заяви, че "осъжда по най-категоричен начин" и че "отхвърля" декларацията от срещата на върха на НАТО, съдържаща критики във връзка с предполагаемите доставки на оръжия от Пхенян за Русия, предаде Франс прес, като се позова на севернокорейската новинарска агенция КЦТА.

В декларацията от срещата на НАТО, която се състоя във Вашингтон от вторник до четвъртък, лидерите на страните от Алианса разкритикуваха КНДР, като я обвиниха, че "подхранва агресивната война на Русия срещу Украйна" с "предоставянето на пряка военна помощ" на Москва.

Захарова: НАТО обещава на Украйна необратим път не към членство в алианса, а към пропастта

Севернокорейското външно министерство заяви, че "осъжда по възможно най-категоричен начин и отхвърля "декларацията на (НАТО)".

Декларацията на НАТО "е агресивна програма, която подстрекава към нова студена война и глобална военна конфронтация", каза още говорител на външнополитическото ведомство, цитиран от КЦТА.

THREATENING COUNTERACTION, NORTH KOREA CONDEMNS NATO DECLARATION



Criticising its arms transfers to Russia, North Korea denounced the NATO summit declaration, branding it as "illegal" and threatening severe "strategic counteraction."



NATO was accused by a spokesman for the… pic.twitter.com/8qapaUKTGE