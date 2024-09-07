Напрежението ескалира: КНДР пусна още балони с боклук към Южна Корея

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С еверна Корея пусна още стотици балони с отпадъци към Южна Корея, заяви южнокорейската армия, цитирана от Франс прес.

Това е поредният от серия подобни случаи.

Северна Корея отново изстрелва балони с боклук към Юга

North Korea continues trash balloon assault on South Korea, sends hundreds more balloons southward https://t.co/e5nItJBDmu



North Korea has launched more than 900 trash balloons over the past three days — Gulf News (@gulf_news) September 7, 2024

Пхенян пусна около 190 балона в петък вечерта, каза генералният щаб на южнокорейската армия. Около сто от тези балони са се приземили вече на южнокорейска територия, основно в северната част на Южна Корея.

North Korea sends hundreds more trash balloons south: Seoul's military https://t.co/BsuQv95g5Q — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) September 7, 2024

Балоните съдържат "предимно хартия и пластмасови отпадъци", се казва в изявление на южнокорейската армия.

Напрежението расте: КНДР отново пусна балони с боклук към Южна Корея

Това най-скорошно пускане на балони от страна на КНДР бе извършено на фона на посещението в Южна Корея на японския премиер Фумио Кишида, който разговаря вчера с южнокорейския президент Юн Сук-йол.

Пхенян спусна балони с боклук близо до президентския комплекс на Сеул

South Korea says North Korea has again launched trash-carrying balloons across the border (from @AP) https://t.co/I8JEPESohu — DWatch News Eastern Asia (@dwatchnews_asia) September 6, 2024

От месец май насетне Пхенян е пуснал близо 5000 балона към Южна Корея, като твърди, че тези действия са в реакция на балони с пропагандни материали, които южнокорейски активисти пускат в посока на Северна Корея, отбелязва АФП.

*Видеото е архивно!

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