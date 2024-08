"Винаги може да разчитате на нас": Путин предложи хуманитарна помощ на КНРД

Р уският президент Владимир Путин предложи хуманитарна помощ на Северна Корея за справяне с щетите от скорошните наводнения, предаде Асошиейтед Прес, цитирайки местни медии.

Путин изрази своето „дълбоко съчувствие и подкрепа“ на севернокорейския лидер Ким Чен-ун и изрази готовността си да предостави незабавна помощ при бедствия, за да помогне на Северна Корея да се възстанови от наводненията, предаде официалната Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА).

„Винаги може да разчитате на нас“, каза Путин на Ким, цитиран от руската информационна агенция ТАСС.

Южна Корея е готова да предложи помощ на Северна Корея

Отношенията между Северна Корея и Русия се подобриха значително на фона на широко разпространените международни убеждения, че Северна Корея доставя оръжия на Русия за войната ѝ в Украйна в замяна на военна и икономическа помощ.

По време на среща в Пхенян през юни Ким и Путин подписаха отбранителен пакт в случай на нападение срещу някоя от двете страни. То се смята за най-голямото отбранително споразумение на двете страни след края на Студената война, уточни АП.

