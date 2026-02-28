148 години свобода: Специална програма на NOVA за националния празник

С пециална програма в чест на 148-ата годишнина от Освобождението на България ще предложи NOVA на 3-ти март. Денят ще започне с удължено издание на сутрешния блок „Здравей, България“, което ще продължи до обедната емисия новини. В празничния ден два български филма ще направят своя дебют в телевизионния ефир – документалната лента за Васко Василев „Васко и цигулката“ и драмата „Диада“.

В студиото на „Здравей, България“ в София водещите Мира Иванова и Виктор Николаев ще потърсят допирните точки между историческата памет и предизвикателствата на съвремието, но и измеренията на понятието „свобода“ в наши дни. В изнесеното студио на „Здравей, България“ на връх Шипка журналистът на NOVA Николай Дойнов ще потопи зрителите в празничната обстановка, а кореспондентите на медията ще следят честванията в различни точки на България. Подробностите от деня ще обобщи водещата Невена Василева в обедната емисия на Новините на NOVA.

Веднага след това предстои премиерата на документалния филм, създаден от журналистите Лора Крумова и Мария Йотова – „Васко и цигулката“. Посветена на живота на Васко Василев лента е не само портрет на един изключителен талант, но и послание за силата на вдъхновението и отдадеността. Българинът е концерт-майстор на коронацията на крал Чарлз III и e един от най-великите цигулари на своето време. Пред очите му са падали диктатори и са се възкачвали крале, но най-важният урок, научен по пътя от Люлин до Кралската опера, е съвсем прост и човешки.

Вторият пълнометражен филм на режисьорката Яна Титова и носител на 4 награди „Златна роза“ – „Диада“, ще проследи драматичната история на тийнейджърка с бунтарски дух, която се бори с равнодушието на заобикалящия я свят в 14:15 ч. Докато опитва да оцелее в токсичната среда на училището и липсата на родителска грижа, тя се фиксира върху идеята за ново начало в САЩ. С изключително въздействаща актьорска игра на младата актриса Маргарита Стойкова, „Диада“ поставя важни въпроси за съвременното общество.

В 16:10 ч. водещата Юлия Наева ще пренесе дискусията в „Пресечна точка“, където ще представи 3-ти март през погледа на седмичните коментатори – личности, посветени на изкуството и благотворителността.



Централната емисия на Новините на NOVA с Ани Салич и Николай Дойнов ще представи всички акценти от отбелязването на празника в България и ще пренесе зрителите на площад

„Народно събрание“, където ще се проведе тържествената заря-проверка – кулминацията от честванията на националния празник на България.

Веднага след това, в 20:00 ч., градусите ще се покачат в новия епизод на Hell’s Kitchen, където най-горещото кулинарно състезание у нас ще изправи участниците пред серия от изненадващи изпитания. В 23:00 ч. зрителите ще могат да видят и Годишните музикални награди на БГ Радио 2025.

Денят на Освобождението ще бъде акцент и в програмата на канала NOVA NEWS. Празничното издание на „Твоят ден“ под надслов „Свободата има име и дата“ ще почете паметта на героите и ще отпразнува силата на българския дух. Предаването ще проследи на живо церемониите в цялата страна, а в студиото специални гости на водещата Лора Инджова ще бъдат актьорите Севар Иванов и Деси Бакърджиева, писателката Теодора Димова и историкът проф. Петко Петков. Специалният брой на „Денят на живо“ с Наделина Анева, посветен на 3-ти март, ще продължи до 19:30 ч. и ще предаде на живо тържествената заря-проверка.

Гледайте празничната програма на NOVA в Деня на Освобождението.

