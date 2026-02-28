Свят

Иран отвърна на удара: Ракети летят към Израел, обявена е въздушна тревога

Обновена преди 54 минути / 28 февруари 2026, 10:24
Близкият изток пламна: Иран удари базата на САЩ в Бахрейн, експлозии и в Абу Даби
Пентагонът кръсти операцията срещу Иран „Епична ярост“
Тръмп потвърди: САЩ започнаха военна кампания срещу Иран
Израел удари Иран в "превантивна атака", САЩ се включиха (Следим на живо)
„Върни се, когато си готов за мир“: Година от деня, в който Тръмп и Зеленски взривиха дипломацията
Разрив между Франция и Германия след решението на Урсула фон дер Лайен
Гюров: Министър Христанов откри корупционна практика, застрашаваща страната
Инвитро, бельо и погребални цветя: Невидимата империя на Андрей Бабиш, която контролира живота ни

П ървите сигнали за ракетна заплаха в Израел прозвучаха в събота сутринта, приблизително два часа след като САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран.

Известието от Службата за тилова защита на Израел (Home Front Command), изпратено директно до мобилните телефони, предупреди, че се очакват сирени в района „след няколко минути“ и призова гражданите да се подготвят за влизане в защитени пространства.

Израелската армия съобщи в изявление, че е идентифицирала ракети, изстреляни от Иран към Израел.

„В момента израелските военновъздушни сили оперират по прихващане и поразяване на заплахите навсякъде, където е необходимо, за да неутрализират опасността“, заявиха от Силите за отбрана на Израел (IDF).

„Отбраната не е херметически затворена, затова е от съществено значение обществеността да продължи да спазва указанията на Службата за тилова защита“.

„Десетки“ балистични ракети са били изстреляни към Израел, съобщи Nour News, медия, свързана с Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Друга държавна информационна агенция, Mehr News Agency, заяви, че ракетите са били насочени към „цяла Палестина“, визирайки Израел.

Иранската държавна новинарска агенция Press TV, която излъчва на английски език, съобщи, че в момента от Иран „излизат между 30 и 75“ ракети.

Няколко силни експлозии бяха чути малко по-късно сутринта в Йерусалим.

Това стана малко след като над града имаше сирени. Сирени прозвучаха два пъти в Йерусалим, през няколко минути.

Източник: CNN    
