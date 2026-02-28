Иран отвърна на удара: Ракети летят към Израел, обявена е въздушна тревога

Инвитро, бельо и погребални цветя: Невидимата империя на Андрей Бабиш, която контролира живота ни

П ървите сигнали за ракетна заплаха в Израел прозвучаха в събота сутринта, приблизително два часа след като САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран.

Известието от Службата за тилова защита на Израел (Home Front Command), изпратено директно до мобилните телефони, предупреди, че се очакват сирени в района „след няколко минути“ и призова гражданите да се подготвят за влизане в защитени пространства.

Израелската армия съобщи в изявление, че е идентифицирала ракети, изстреляни от Иран към Израел.

„В момента израелските военновъздушни сили оперират по прихващане и поразяване на заплахите навсякъде, където е необходимо, за да неутрализират опасността“, заявиха от Силите за отбрана на Израел (IDF).

„Отбраната не е херметически затворена, затова е от съществено значение обществеността да продължи да спазва указанията на Службата за тилова защита“.

„Десетки“ балистични ракети са изстреляни към Израел, съобщават иранските медии

„Десетки“ балистични ракети са били изстреляни към Израел, съобщи Nour News, медия, свързана с Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Друга държавна информационна агенция, Mehr News Agency, заяви, че ракетите са били насочени към „цяла Палестина“, визирайки Израел.

Иранската държавна новинарска агенция Press TV, която излъчва на английски език, съобщи, че в момента от Иран „излизат между 30 и 75“ ракети.

Няколко силни експлозии бяха чути малко по-късно сутринта в Йерусалим.

Това стана малко след като над града имаше сирени. Сирени прозвучаха два пъти в Йерусалим, през няколко минути.