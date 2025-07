П оставеният от Москва губернатор на украинската Луганска област Леонид Пасечник заяви вчера, че тя вече е напълно превзета от Русия, предаде ДПА.

Преди два дни получихме информация за пълното превземане на областта, каза Пасечник в ефира на руската държавна телевизия.

