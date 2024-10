Р уското министерство на отбраната заяви, че неговите сили са превзели селището Зоряное, в Източна Украйна, предадоха Франс прес и Ройтерс.

По този начин силите на Москва се приближават още повече до Курахове, на запад от град Донецк, който вече е под руски контрол.

Russian troops have liberated the settlement of Zoryanoye in the Donetsk People's Republic, the Russian Defense Ministry reported:https://t.co/n1u44KSmLk pic.twitter.com/SfPY68Pt86