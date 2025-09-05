Удар за Киър Стармър: Анджела Рейнер подаде оставка след данъчен скандал

А нджела Рейнер подаде оставка от правителството, след като съветникът по етика на премиера установи, че е нарушила министерския кодекс. Нарушението е свързано с недоплащане на данък върху недвижимите имоти за апартамента й на стойност £800 000 край морето.

Това е огромен удар за Киър Стармър, тъй като сър Лори Магнус установи, че Рейнер е „действала с почтеност и с отдадена и образцова ангажираност към обществената служба“, но заключи, че е нарушила министерския кодекс във връзка с данъчните си дела, пише The Guardian.

Оставката на Рейнер ще повлияе негативно на премиера, който първоначално твърдо я подкрепяше, и авторитетът му е сериозно накърнен в резултат на това. Тя напусна постовете си на заместник-премиер и министър на жилищното строителство, както и позицията си на заместник-лидер на Лейбъристката партия.

Angela Rayner resigns amid stamp duty row over flat. https://t.co/N2cPHm7o8c — STV News (@STVNews) September 5, 2025

Източници от Даунинг Стрийт потвърдиха, че премиерът сега ще извърши промени в кабинета, но че Рейчъл Рийвс ще остане на поста си като канцлер. В писмото си за оставка Рейнер заяви, че „дълбоко съжалява“ за решението си да не потърси „допълнителен специализиран данъчен съвет“ относно покупката на имота в Хоув. Тя добави, че „трябва да вземе предвид значителния товар, който непрекъснатият натиск от медиите оказва“ върху семейството й, въпреки че пътят й от „майка тийнейджърка от социално жилище в Стокпорт“ до най-високото ниво на управление е бил „честта на живота ми“.

В отговора си Стармър каза, че Рейнер ще „остане важна фигура в нашата партия“ и ще „продължи да се бори за каузите, за които толкова страстно се грижи“. Оставката на Рейнер оставя лейбъристкото правителство без един от най-влиятелните гласове на работническата класа в момент, когато то се бори да възстанови връзката си с традиционната си избирателна база и изостава от Reform UK в проучванията.

Рейнер ще трябва да плати повече данък върху недвижимите имоти – който експертите прогнозират, че може да достигне до £40 000 – защото погрешно платила по-ниската ставка за апартамента в Хоув. По това време Рейнер заяви, че „дълбоко съжалява“ за допуснатата грешка, след като класифицирала апартамента като единствения си имот, въпреки че прекарвала голяма част от времето си с децата си в семейната къща в Аштън-ъндър-Лайн.

Месеци преди покупката в Хоув тя поставила своя дял в къщата в Аштън в доверителен фонд, създаден през 2020 г., за да управлява плащане към един от синовете й, който след „дълбоко личен и травмиращ инцидент“ като недоносено бебе останал с доживотни увреждания. След разкритията Рейнер се сблъска с обвинения в лицемерие, тъй като се очаква правителството да повиши данъците върху собствениците на имоти в есенния бюджет.