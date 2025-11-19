Свят

Китайският премиер се срещна с Путин

Решимостта и позицията на Китай да развива взаимноизгодно сътрудничество с Русия винаги са били последователни, подчера Ли пред Путин

19 ноември 2025, 08:30
Китайският премиер се срещна с Путин
Източник: БТА

К итайският премиер Ли Цян се е срещнал вчера в Москва с руския президент Владимир Путин, съобщи днес държавната новинарска агенция Синхуа.

Решимостта и позицията на Китай да развива взаимноизгодно сътрудничество с Русия винаги са били последователни, е подчертал Ли пред Путин.

Си Цзинпин се срещна с руския премиер Михаил Мишустин в Пекин

Премиерът на Китай е предал на руския президент сърдечни поздрави и най-добри пожелания от китайския му колега Си Цзинпин. Той е отбелязал, че под стратегическото ръководство на двамата държавни глави всеобхватното стратегическо партньорство и координация между Китай и Русия за нова ера са на високо ниво.

От началото на тази година президентите Си и Путин се срещнаха два пъти, като посочиха посоката за по-нататъшното развитие на отношенията между Китай и Русия, добави Ли.

Също вчера китайският премиер се срещна с руския си колега Михаил Мишустин. Китай е готов да задълбочи сътрудничеството си с Русия в областта на енергетиката, земеделието и инвестиции в други сфери, каза Ли.

Ключова визита: Путин разговаря със Си Цзинпин, какво обсъдиха

Пекин и Москва обявиха "безгранично стратегическо партньорство" броени дни преди руската пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г., отбелязва Ройтерс.

Прес последното десетилетие Си Цзинпин и Владимир Путин са се срещнали над 40 пъти.

Източник: БГНЕС    
Китайско руски отношения Ли Цян Владимир Путин Си Цзинпин Михаил Мишустин Стратегическо партньорство Москва Икономическо сътрудничество Двустранни срещи Взаимноизгодно сътрудничество
Последвайте ни

По темата

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Земетресение край Димитровград

Земетресение край Димитровград

Зов за помощ: Съпруг, баща и дядо има нужда от помощ, за да живее

Зов за помощ: Съпруг, баща и дядо има нужда от помощ, за да живее

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 2 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 3 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 3 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 час

Виц на деня

Mъж се прибира в 2 сутринта. Жена му: - Най-накрая. Три часа те чакам да се прибереш, за да заспя. - Ох, аз три часа…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Завръщане в Газа: Какво преживя едно палестинско семейство

Завръщане в Газа: Какво преживя едно палестинско семейство

Свят Преди 9 минути

Историята на Ясер и Ваджиха е история за скръб и безкрайни лишения

<p>Китай забрани вноса на японски морски дарове, каква е причината</p>

Китай отново забрани вноса на японски морски дарове

Свят Преди 21 минути

Тези изявления се считат за провокация от страна на Пекин, който счита, че Тайван е част от неговата територия

Най-издирваният колумбийски командир заплаши да блокира президентските избори

Най-издирваният колумбийски командир заплаши да блокира президентските избори

Свят Преди 31 минути

Под натиска на САЩ, които изискват по-решителни действия срещу трафика на наркотици, колумбийският президент засили офанзивата си срещу въоръжените групи

.

Сухопътните войски отбелязват 147 г. от създаването си

България Преди 31 минути

Отбелязването ще започне с ритуал по полагане на венци и цветя пред паметник „Петимата капитани“ в Сливница

Ужасяващ ценоразпис за насилие сред деца в Кюстендил

Ужасяващ ценоразпис за насилие сред деца в Кюстендил

България Преди 40 минути

Деца, учители и родители се обединяват срещу агресията в опит да предпазят по-беззащитни деца от опасни ситуации

Съперници в ЕС, приятели от детство: Как Каспари и Репази крепят Европа

Съперници в ЕС, приятели от детство: Как Каспари и Репази крепят Европа

Свят Преди 44 минути

В Европейския парламент те стават политически съперници, но и обединени в обща кауза

Избраха български съдия в Трибунала на ООН по споровете

Избраха български съдия в Трибунала на ООН по споровете

Свят Преди 44 минути

Мира Райчева-Шекерджиева от Върховния административен съд получи подкрепата на 119 държави

<p>Кметовете от ДПС също ще дарят декемврийските си заплати за коледни добавки</p>

Кметовете от ДПС също ще дарят декемврийските си заплати за коледни добавки на пенсионерите

България Преди 56 минути

Те се присъединиха към инициативата на лидера на "ДПС - Ново" начало Делян Пеевски

"Врагът атакува": Украйна обстреля Воронеж, Русия удари Харков с дронове

"Врагът атакува": Украйна обстреля Воронеж, Русия удари Харков с дронове

Свят Преди 1 час

Пусковите установки МЛРС са били унищожени с удари на ракети "Искандер"

САЩ и Европа призовават Иран за сътрудничество с МААЕ

САЩ и Европа призовават Иран за сътрудничество с МААЕ

Свят Преди 1 час

Според дипломати е много вероятно мярката да бъде одобрена

Продават правителствения "Фалкон" на търг

Продават правителствения "Фалкон" на търг

България Преди 1 час

Това става по разпореждане на вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов

Тръмп събра Роналдо, Мъск и шефа на Nvidia в Белия дом

Тръмп събра Роналдо, Мъск и шефа на Nvidia в Белия дом

Свят Преди 2 часа

Илон Мъск се появи за втори път заедно с Тръмп, след като двамата се скараха сериозно по-рано тази година

<p>Откриха забранени предмети в ареста във Варна, задържани са надзиратели</p> <p>&nbsp;</p>

След изненадваща проверка: Задържаха петима служители от ареста във Варна

България Преди 2 часа

В 4:30 ч. е обявена учебна тревога, с която са започнали и претърсвания

Над 30 ранени при руска атака с дронове срещу Харков

Над 30 ранени при руска атака с дронове срещу Харков

Свят Преди 2 часа

Сред пострадалите са деца на възраст между 9 и 13 години, както и 17-годишно момиче

Смъртоносно нападение: Най-малко 15 убити при израелски въздушни удари в Ливан

Смъртоносно нападение: Най-малко 15 убити при израелски въздушни удари в Ливан

Свят Преди 2 часа

Това е най-смъртоносната атака след влизането в сила на споразумението за прекратяване на огъня с "Хизбула"

Рая Назарян участва в Парламентарния форум за демокрация 2025 в Брюксел

Рая Назарян участва в Парламентарния форум за демокрация 2025 в Брюксел

България Преди 2 часа

Основната му цел е заздравяване на партньорствата между законодателните институции за укрепване на демократичните процеси

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

Фотограф разкрива тайната за успешния брак на крал Чарлз и Камила, която е липсвала във връзката с Даяна

Edna.bg

Момичета, ще носим ли тюлени дънки през 2026? Рейчъл Зиглър вече ги обу (СНИМКИ)

Edna.bg

Филип Кръстев изригна: Ние сме изгубено поколение

Gong.bg

Венци Стефанов: Забранявам ви да говорите против Георги Иванов!

Gong.bg

Оранжев и жълт код за обилни валежи в 23 области у нас, силен вятър навява сахарски прах

Nova.bg

Земетресение в Хасковско

Nova.bg