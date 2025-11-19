Китайският премиер се срещна с Путин

К итайският премиер Ли Цян се е срещнал вчера в Москва с руския президент Владимир Путин, съобщи днес държавната новинарска агенция Синхуа.

Решимостта и позицията на Китай да развива взаимноизгодно сътрудничество с Русия винаги са били последователни, е подчертал Ли пред Путин.

Си Цзинпин се срещна с руския премиер Михаил Мишустин в Пекин

Премиерът на Китай е предал на руския президент сърдечни поздрави и най-добри пожелания от китайския му колега Си Цзинпин. Той е отбелязал, че под стратегическото ръководство на двамата държавни глави всеобхватното стратегическо партньорство и координация между Китай и Русия за нова ера са на високо ниво.

От началото на тази година президентите Си и Путин се срещнаха два пъти, като посочиха посоката за по-нататъшното развитие на отношенията между Китай и Русия, добави Ли.

Също вчера китайският премиер се срещна с руския си колега Михаил Мишустин. Китай е готов да задълбочи сътрудничеството си с Русия в областта на енергетиката, земеделието и инвестиции в други сфери, каза Ли.

Ключова визита: Путин разговаря със Си Цзинпин, какво обсъдиха

Пекин и Москва обявиха "безгранично стратегическо партньорство" броени дни преди руската пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г., отбелязва Ройтерс.

Прес последното десетилетие Си Цзинпин и Владимир Путин са се срещнали над 40 пъти.