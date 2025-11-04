Свят

Си Цзинпин се срещна с руския премиер Михаил Мишустин в Пекин

Китайският лидер подчерта, че Русия и Китай могат да засилят сътрудничеството си в

4 ноември 2025, 09:30
Си Цзинпин се срещна с руския премиер Михаил Мишустин в Пекин
Източник: БТА

К итайският лидер се срещна днес в Пекин с руския премиер Михаил Мишустин, предаде китайската новинарска агенция Синхуа.

Мишустин се срещна със Си ден след срещата си с китайския премиер Ли Цян в град Ханчжоу.

На вчерашната среща с Мишустин в Ханчжоу Ли Цян каза, че Китай иска да засили своето сътрудничество с Русия и да защити общите интереси в областта на сигурността.

Си Цзинпин: Пекин ще подкрепи основните интереси на МоскваСи Цзинпин: Пекин ще подкрепи основните интереси на Москва

Си Цзинпин каза днес на Мишустин, че Китай иска да увеличи взаимните инвестиции с Русия и потвърди решимостта на Пекин да продължи да развива отношенията си с Москва въпреки "турбулентните" външни условия, предаде Ройтерс, като се позова на китайски медии.

Кремъл подчерта значението на визитата на Мишустин, която се осъществява в момент, в който Русия е подложена на сериозни западни санкции заради войната си срещу Украйна и се опитва да преодолее скорошно забавяне на търговията с Китай.

"Китайско-руските отношения се движат към развитие на по-високо ниво и с по-голямо качество, като напредват уверено въпреки турбулентната външна среда", каза Си на Мишустин, предаде Китайската централна телевизия.

"Съхраняването, консолидирането и развитието на китайско-руските отношения е стратегически избор и за двете страни", изтъкна Си.

Премиерите на Русия и Китай разговаряха

Китайският лидер подчерта, че Русия и Китай могат да засилят сътрудничеството си в енергетиката, селското стопанство, авиацията, дигиталната икономика и зеленото развитие.

Михаил Мишустин отбеляза, че за двете страни е важно да продължат да създават благоприятни условия за взаимното привличане на инвестиции и за подкрепата на съвместни проекти, предаде ТАСС.

През февруари 2022 година Си Цзинпин и руският президент Владимир Путин обявиха "безгранично" приятелство между Русия и Китай, дни преди руските сили да нахлуят в Украйна.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
