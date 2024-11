Тръмп избра Майкъл Уолц за съветник по националната сигурност в Белия дом

Н овоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп избра бивш ветеран от армейските специални сили и известен китайски „ястреб“ Майкъл Уолц за влиятелния пост на съветник по националната сигурност в Белия дом, се казва в съобщения в понеделник (американско време).

Уолц изглежда ще бъде ключов съветник в бъдещата администрация, тъй като е изправена пред куп външнополитически предизвикателства, включително войните в Украйна, Ливан и Газа. За предстоящото му назначение съобщиха „Ню Йорк таймс“ и CNN, позовавайки се на неназовани източници. Конгресменът от Флорида произнесе реч, възхваляваща Тръмп на Републиканската национална конвенция през юли, в която призова за „мир чрез силата на Америка“.

Donald Trump has chosen Rep. Michael Waltz, a former Green Beret who has taken a tough line on China, to be his national security adviser. https://t.co/YUBoZoTqMh

Запитан за плановете на Тръмп да сложи край на войната в Украйна, той каза пред CNN в нощта на изборите миналата седмица, че има „начин да доведем тази война до край, можем да го направим икономически, можем да го направим дипломатически“.

Той спомена конкретно налагането на санкции върху енергийния сектор на Русия, като преди това нарече страната „бензиностанция с ядрени оръжия“. „Можете да постигнете това икономически“, каза той по време на интервю миналия месец за популяризиране на книгата си „Трудни истини: Мислете и ръководете като зелена барета“. Той предложи също наводняване на петролния пазар с американски суров петрол, за да се намалят цените.

„Просто наливането на още милиарди (в Украйна) е определението лудост в този момент“, каза той пред интервюиращ в президентската фондация и институт „Роналд Рейгън“.

President-elect Donald Trump has asked Rep. Mike Waltz, a Green Beret veteran who served in Afghanistan, the Middle East and Africa, to be his White House national security adviser (WSJ)



Huge upgrade over Biden’s NSA, Jake Sullivan who claimed 8 days before October 7, 2023, “The… pic.twitter.com/nT4j5vIkLG