Вучич: Отличен разговор с новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп

П резидентът на Сърбия, Александър Вучич е разговарял по телефона с преизбрания американски президент Доналд Тръмп, съобщи Вучич в Инстаграм профила си.

„Отличен разговор с новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп. Сърдечен и съдържателен. Вярвам в по-силно партньорство със САЩ под ръководството на президента Тръмп“, съобщи Вучич тази неделя, 10 ноември.

Сръбският президент е благодарил на Тръмп, защото според Вучич той знае много неща за Сърбия.

🇺🇸🇷🇸 U.S. President-elect Donald Trump spoke by phone with Serbian President Vucic.



According to Vucic, the conversation was "warm and substantive" and Trump knew a lot about Serbia.



"You won't believe it, he even talked about our country's successes in sports" Vucic said. pic.twitter.com/GLCGtsOFk0