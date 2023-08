Китай започва "безпрецедентна" борба с корупцията

К итай започна мащабна антикорупционна кампания, насочена към болниците, фармацевтичната индустрия и застрахователните фондове, тъй като се бори с нарастващите икономически предизвикателства и дългогодишното обществено недоволство от високите разходи в огромния сектор на здравеопазването.

По данни на държавната агенция China News Service досега през тази година са разследвани над 180 болнични ръководители, включително секретари на Комунистическата партия и ръководители на болници, като поне 10 от тях са се предали доброволно от юни насам.

Това е повече от два пъти повече от броя на подобни случаи през миналата година, според други доклади на държавните медии.

През последните седмици репортажите и слуховете за кампанията доминират в местните заглавия и социалните медии, като държавните информационни агенции излъчват примери.

Един от тях е свързан с президента на малка болница в югозападната провинция Юнан, за когото се твърди, че е присвоил повече от 2,2 млн. долара от закупуването на медицинско устройство за лечение на рак в случай от 2021 г., за който наскоро съобщиха служители за борба с корупцията.

Множество провинциални служби се включиха в репресиите, които бяха публично стартирани от 10 национални агенции миналия месец - забележително ниво на координация за подобна кампания, дори в рамките на десетилетие на антикорупционни усилия под ръководството на китайския лидер Си Цзинпин.

Според държавните медии в някои райони са създадени горещи телефонни линии за подаване на сигнали за корупция в сектора. По-рано това лято Шанхай стартира система от парични награди за подаване на сигнали за незаконни дейности, попадащи в обхвата на неговата агенция за надзор на пазара - като се очаква броят на разследванията в сектора на здравеопазването в цялата страна да нарасне допълнително през следващите месеци.

"Бързината, с която местните власти провеждат проверките, и строгостта на наложените наказания са впечатляващи", заяви пред държавните медии Рен Джианмин, ръководител на Центъра за изследване и обучение по въпросите на почтеността в китайския университет Бейхан.

Поне един доклад на държавна медия описва кампанията като "безпрецедентна по дълбочина, обхват и интензивност" на насочването ѝ към сектора на здравеопазването.

Експертите са единодушни, че кампанията е най-мащабното усилие на Китай до момента за справяне с това, което се счита за широко застъпен проблем в една индустрия, където разходите имат пряко въздействие върху благосъстоянието и домакинските бюджети на китайските семейства.

Пекин не е посочил защо е решил да увеличи усилията си сега, а експертите поставят под въпрос дали борбата с корупцията ще реши системните проблеми, които подхранват проблема.

Кампанията обаче се провежда на фона на нарастващата обществена загриженост за забавянето на китайската икономика и увеличаването на безработицата, а правителството е подложено на натиск да отговори на обществените оплаквания и да стимулира растежа.

Насочването на борбата срещу подкупите в сектора има потенциала да намали разходите за здравеопазване, както и да отклони общественото внимание от други проблеми и да пренасочи вината за проблемите, които тормозят сектора. То може също така да даде възможност на затруднените с дългове местни правителства да съберат така необходимите средства, тъй като те излизат от тригодишния скъпоструващ контрол на Covid-19.

Защо сега?

В китайската система на здравеопазване отдавна има обвинения за това, че болниците предписват прекалено много лечения, за да завишат сметките, или че вземат подкупи от фармацевтични представители, за да набавят и предписват скъпи лекарства, които в Китай се разпространяват в собствени аптеки.

Въпреки широкия обхват на здравното осигуряване, абсолютните разходи за здравеопазване могат да бъдат тежко бреме за много хора в Китай. Болниците са на първа линия по тези въпроси, тъй като те обикновено поемат ролята, която в други страни като Съединените щати може да бъде изпълнявана от лекар за първична медицинска помощ, в допълнение към други услуги.

По-рано тази година опасенията относно разходите за здравеопазване се пренесоха на улицата, като възрастни жители в поне два града се събраха, за да протестират срещу промените в застрахователното им покритие.

Очаква се тежестта на разходите за здравеопазване върху семействата - и системата - да се увеличава със застаряването на населението на Китай.

Според Янчжун Хуанг, старши сътрудник по глобално здравеопазване в Съвета за международни отношения в Ню Йорк, усилията за борба с корупцията могат да бъдат един от начините за решаване на проблемите с достъпността.

Но това също така води до заобикаляне на по-неотложните реформи в системата на общественото здравеопазване и измества фокуса от отговорността на самото правителство - в момент, когато то може да има ограничени възможности за финансиране на реформите, казва той.

Въпреки впечатляващия икономически растеж на страната през последните десетилетия и усилията за подобряване на надзора в сектора на здравеопазването, експертите отдавна посочват недостатъчното финансиране на държавните болници и ниските заплати на медицинските работници като области, които стимулират безскрупулното и ориентирано към печалба поведение на болниците и се нуждаят от реформи.

А сега Китай е изправен пред забавяне на икономическия растеж.

"Предвид забавянето на икономическия растеж и намаляващите фискални приходи, затъналите в дългове местни правителства наистина нямат възможности да инвестират повече в медицинския сектор и корупцията продължава да бъде проблем", казва Хуанг.

"Ако не се инвестира в медицинския сектор ... тогава недоволството на хората ще продължи да нараства, така че те се нуждаят от изкупителна жертва, за да решат този проблем - медицинските представители, управителите на болници, лекарите са принудени да станат тази изкупителна жертва", каза той.

Местните власти са подложени на финансов стрес, тъй като се борят с рязкото намаляване на приходите на фона на спада на пазара на недвижими имоти, както и с продължителните последици от изтощителния за бюджета контрол на COVID-19, който беше отменен едва в края на миналата година.

Според Си Чен, доцент в Училището по обществено здраве в Йейл, ограниченията за придвижване от времето на пандемията в Китай, като например блокирането на движението, също са засегнали болниците, свивайки приходите и задълбочавайки дефицитите.

"Когато една индустрия е в дефицит, обикновено най-непосредствената реакция е провеждането на антикорупционна кампания, защото такава кампания може да намери средства", казва Чен.

Досега изглежда, че репресиите са насочени в тази посока.

Според държавните медии редица местни власти наскоро са създали "чисти сметки" за работещите в здравния сектор, за да предадат незаконните печалби преди края на месеца.

В един от случаите през миналия месец в югоизточната част на Гуанджоу властите бяха готови да получат над 700 000 долара под формата на глоби и конфискувани средства, свързани с предполагаеми подкупи.

Във фокуса на кампанията са плащанията и други облаги, разменяни между представители на фармацевтични компании и болнични администратори или служители по обществени поръчки - форма на подкуп, която може да доведе до прехвърляне на завишените цени на лечението върху потребителите, наред с други въпроси като управлението на медицинските фондове.

Експертите смятат, че намирането на начини за намаляване на разходите чрез ограничаване на корупцията в една раздута индустрия може да помогне и за освобождаване на свободни средства на хората и стимулиране на разходите в други области на затруднената икономика.

Непредвидени последици?

Миналата седмица Националната комисия по здравеопазване на Китай обеща, че многоведомствените усилия ще се борят с "печалбарството", подкупите и неправомерното използване на средствата за медицинско осигуряване.

Кампанията ще обхване "цялата производствена верига" във фармацевтичната индустрия, както и медицинските институции и фондове, се казва в изявление на НХК. В края на миналия месец Централната комисия за дисциплинарна инспекция, която се занимава с борба с подкупите, подчерта значимостта на кампанията, като проведе видеоконференция, в която призова за по-силни усилия в борбата с корупцията в здравната индустрия.

Има и признаци, че индустрията се подготвя за широкообхватно въздействие.

Индексът на медицинските услуги CSI, който проследява най-големите фармацевтични компании в Китай, регистрирани на борсата в Шънджън, спадна с над 5 % през последния месец от четвъртък насам на фона на разпродажбите.

Най-малко две китайски здравни компании също така са преустановили плановете си за първично публично предлагане (IPO) на фона на засиления контрол, дължащ се на репресиите, съобщи Ройтерс по-рано този месец.

През юли двама ръководители на китайски фармацевтични компании, председателят на Shanghai Serum Bio-Technology Фан Жихе и председателят на Winning Health Technology Group Джоу Вей, бяха подложени на разследване, според данни от фондовата борса.

Експертите обаче предупредиха и за възможността кампанията да се отрази негативно на лекарите и напредъка в здравеопазването .

В широко разпространено изявление Сун Нинлин, специалист по сърдечно-съдова медицина в Народната болница на Пекинския университет, заяви, че подкрепя усилията за борба с корупцията, но се противопостави на общите подозрения към научните конференции, които могат да осигурят платформа за напредък в медицината.

Нейните коментари последваха съобщения в местните медии за отмяна на такива конференции, след като агенциите са сигнализирали, че тези събития служат като канал за фармацевтични компании и техни представители да обсипват лекарите и ръководството на болниците с подаръци и плащания.

Имаше и опасения, че кампанията може да заклейми лекарите - професия, която вече е била обект на насилие от страна на пациенти или техните семейства.

Противопоставянето на лекарите би могло да разубеди младите хора да се присъединят към тази професия, което би имало значително въздействие върху здравните услуги в Китай през следващите години, твърдят експерти.

В неотдавнашното си изявление НЗОК изглежда се опита да отговори на тази загриженост, като подчерта, че "медицинските работници носят свещената отговорност да спасяват животи, да помагат при наранявания и да поддържат здравето на хората".

"(Тяхната) упорита работа трябва да бъде напълно призната", се казва в съобщението.