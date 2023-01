Китай спря да издава визи на японски граждани

В ластите на Китай спряха да издават практически каквито и да било визи на японски граждани. Това съобщи агенция Киодо, като се позова на източници от туристическия отрасъл.

Визовият център на Китай в Япония разпрати известие за това до японските туроператори. Мерките обхващат и визите за туристически пътувания.

China has suspended issuing some visas for South Korea and Japan in Beijing's first retaliation against Covid-related curbs on Chinese travelers https://t.co/vWNAtQC6d6

От днес няма и възможност за записване с оглед бъдещо подаване на документи чрез визовия център, отбелязва ТАСС.

Здравните власти с препоръки за пътуващите от и до Китай

Причините за това решение не се съобщават.

По-рано Китай замрази издаването на краткосрочни визи на южнокорейци в отговор на антиковидните мерки на Сеул спрямо пристигащи от КНР.

От 30 декември Токио подлага на експресни тестове всички пристигащи от Китай, а от 8 януари прилага още по-строги изисквания.

Това пали страх в Китай за смъртността от COVID-19

За влизане в Япония е необходимо да се представи отрицателен тест, направен по-малко от три денонощия преди излитането, а след пристигане да се направи писиар тест – независимо дали пътникът има сертификат за ваксиниране.

Based, China suspends visa issuance to Japanese travelers for retaliation, after Japan increased border controls again from China requiring negative COVID tests. Japan instigated this by trying to blame China for Japan's massive COVID cases. Japan citizens should blame the Govt pic.twitter.com/ZyV1kqD0ST