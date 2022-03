Китай следи внимателно Украйна заради тайванския въпрос

С лед като Русия предприе инвазия в Украйна на 24 февруари рано сутринта, много наблюдатели се запитаха дали Китай няма да се изкуши да опита да установи контрол над Тайван - демократичен самоуправляващ се остров, който смята за своя отцепила се провинция (б. авт.: Гражданската война в Китай завършва през 1949 г. с победа на комунистическата партия, а националистите бягат в Тайван). Направен беше паралел между руските действия и претенциите на Пекин, отбелязва Дойче веле.

Това не е случайно. Макар че Тайван и Украйна в много отношения са различни, между тях често се прави сравнение като съюзени със Съединените щати демокрации, към които имат претенции авторитарни сили, коментира агенция Блумбърг.

В навечерието на, по думите му, "специалната военна операция" в Украйна, президентът на Русия Владимир Путин посети Пекин в началото на февруари за откриването на зимните олимпийски игри в Пекин. Путин и китайският му колега Си Цзинпин демонстрираха близко партньорство, обявявайки "отношения от нов тип" между двете големи източни авторитарни сили, отправящи през последните години все по-ясно предизвикателство към доминиращата позиция на водения от САЩ демократичен Запад в международните отношения.

Китайската официална позиция за конфликта остава двусмислена, коментира Дойче веле. Говорителката на китайското министерство на външните работи Хуа Чунин многозначително каза, че в Украйна има "ситуация", но не и руска инвазия. "Тайван не е Украйна", подчерта тя, но в същото време повтори позицията на комунистически Китай, че островът е "неотменима част от територията" му.



Независимо от отричанията на официален Пекин, властите в Тайпе следят развитията в Украйна с безпокойство. Китайската народна република (КНР) отдавна претендира за суверенитет над острова и се е зарекла да установи един ден контрол над него, ако е необходимо, със сила, отбелязва Дойче веле.

#China will not impose unilateral sanctions on #Russia, said Chinese Foreign Ministry spokesperson Hua Chunying, adding that China is always against any unlawful unilateral sanctions. pic.twitter.com/mtKQqXyjYH