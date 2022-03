Поискала ли е Русия помощ от Китай за войната в Украйна?

К итай разкритикува разпространяваната, според него, от САЩ дезинформация, след като американски медии съобщиха, че Москва е поискала китайска военна и икономическа помощ в отговор на западните санкции за водената от нея война в Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"В последно време САЩ разпространяват фалшиви новини по отношение на Китай",

заяви пред медиите Чжао Лицзян, говорител на китайското външно министерство в отговор на въпрос за статия на в. "Ню Йорк таймс".

А говорител на Европейската комисия заяви днес,

че не разполагат с доказателства, че Москва е отправила молба към Пекин за помощ за войната в Украйна. "Не можем нито да потвърдим, нито да отхвърлим твърдение, че Русия е поискала подкрепа от Китай", добави той.

По-рано източници на в. "Ню Йорк таймс" съобщиха, че Русия е поискала военна помощ от Китай за войната в Украйна.

Освен това Москва е поискала от Пекин подкрепа за избягване на смазващите санкции, наложени ѝ от Запада, добавя американското издание, но не казва какво точно е поискала руската страна, нито какъв е бил отговорът на Китай.

Russia asked China for military support for the war in Ukraine and additional economic aid to help offset sanctions, U.S. officials said.https://t.co/ThX3ZqedUB