Свят

Макрон ухажва Китай с контакти от Г-7

Париж се стреми да намали напрежението и да насърчи диалога между западните държави и Пекин

9 юни 2026, 12:57
Макрон ухажва Китай с контакти от Г-7
Източник: БТА

Ф ранция планира да организира видеоконферентна среща между страните от Г-7 и Китай, насочена към обсъждане на глобалните търговски дисбаланси, съобщават четирима представители от три държави от Г-7, запознати с подготовката на срещата, предава POLITICO.

Според двама от тях, които са пожелали анонимност поради чувствителния характер на дипломатическите разговори, видеовръзката трябва да се проведе в четвъртък, преди срещата на върха на лидерите от Г-7, която ще се състои следващата седмица в курорта Евиан-ле-Бен, разположен край езеро.

Инициативата представлява значима стъпка за групата западни демокрации, която през последните години заема все по-конфронтационна позиция спрямо Китай.

Франция обаче, която поставя като основен приоритет на своето председателство в Г-7 справянето с икономическите дисбаланси, възприема по-умерен подход към Пекин.

Макрон обяви темите на Г-7

Френски представители твърдят, че недостатъчните инвестиции в Европейския съюз, прекомерното потребление в Съединените щати и свръхпроизводството в Китай са сред основните фактори за настоящите глобални икономически дисбаланси.

По време на среща на финансовите министри от Г-7 миналия месец френският министър на финансите Ролан Лескюр заяви, че Франция цели да се отдалечи от „обвинения“ и да работи съвместно с всички партньори, включително Китай.

„Глобалните дисбаланси… не са устойчиви. Те нарастват и се задълбочават“, заяви Лескюр на пресконференция. „Това трябва да спре.“

Президентът Еманюел Макрон отдавна се стреми към активен диалог с китайския лидер Си Дзинпин и е посещавал Китай няколко пъти.

Френски дипломати в продължение на месеци работят за осигуряване на някаква форма на китайско участие в предстоящата среща на върха. Първоначалната идея на Париж е била организирането на „среща на сближаване“ с Китай.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп през последните седмици е смекчил острата си реторика към Китай, след завръщането си от посещение в Пекин, което според него е оставило положително впечатление за търговските отношения между двете най-големи икономики в света.

Макрон, фон дер Лайен и Си Цзинпин: Каква е целта на срещата

Белият дом не е отговорил на запитвания за коментар относно предстоящата видеоконферентна среща, но Тръмп е потвърдил, че ще участва в срещата на върха на Г-7 в Евиан.

Засега не е потвърдено на какво дипломатическо ниво ще бъдат представени отделните държави в разговорите, които според източници вероятно ще включват няколко лидери.

Въпреки това, според представител на Европейската комисия, френската инициатива към Китай е „добра идея“, но в „неподходящ формат“.

„Г-7 не се възприема като неутрална платформа“, заяви той. „Китай би приветствал намаляване на риториката от страна на Г-7, но не за сметка на признаването, че свръхпроизводството е проблем.“

Източник: politico    
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