Ким Чен-ун посети гроба на баща си, зарече се, че ще продължи "свещената борба"

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун посети гроба на баща си Ким Чен-ир по случай годишнина от рождението му, предаде Ройтерс, като се позова на севернокорейската новинарска агенция КЦТА.

Сегашният лидер на КНДР се зарече пред гроба на баща си, че ще продължи "свещената борба" за благоденствие и сигурност на Северна Корея.

В Северна Корея на 16 февруари се отбелязва рожденият ден на Ким Чен-ир, като в КНДР той носи названието Ден на Сияйната звезда. Това е един от основните празници в Северна Корея.

For the first time in four years: North Korean leader Kim Jong-un visited the grave of his father Kim Jong-il to mark his birthday. pic.twitter.com/2QV4OY14QJ