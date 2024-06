Р уският президент Владимир Путин ще посети Северна Корея и Виетнам в следващите седмици, съобщи вестник "Ведомости“, позовавайки се на дипломатически източник, предаде Ройтерс.

(Във видеото: Укрепване на връзките: Ким Чен-ун продължава обиколката си в Русия)

Руският посланик в Северна Корея Александър Мацегора потвърди пред "Ведомости“, че посещението на президента в Пхенян ще се състои и се "подготвя активно“.

Според вестника Путин може да посети Виетнам още през юни, най-вероятно веднага след визитата му в Северна Корея.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун посети Русия през септември миналата година за разговори с Путин. Той разгледа руския център за изстрелване на космически ракети "Восточний“ в Далечния изток, а Путин обеща да помогне на Северна Корея при производството на сателити, припомня Ройтерс.

Кремъл заяви, че Русия иска да изгради партньорство със Северна Корея "във всички области“, но все още не е потвърдил датата на посещението.

От началото на войната с Украйна Русия укрепи връзките си със Северна Корея и други враждебни на САЩ държави като Иран - отношения, които са източник на безпокойство за Запада, отбелязва Ройтерс.

